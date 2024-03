Rapapolvo de Carlos Cuesta a Esther Palomera por su victimismo: “¡Os explico lo que son amenazas!”

Sigue eldiario.es su cacería contra Isabel Díaz Ayuso. Ahora, traspasando todos los límites y acosando a los vecinos de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Después del follón con Esther Palomera y Miguel Ángel Rodríguez y las supuestas “amenazas” del jefe de comunicación al medio sanchista, la periodista intentó embarrar a Libertad Digital por las informaciones publicadas sobre el acoso de periodistas, aunque el asunto, acabo estallándole en la cara el programa ‘Cuatro al día’ este 20 de marzo de 2024:

“Habéis dicho hay un enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y eldiario.es. No, perdón. Lo que hay es una secuencia de informaciones publicadas por el diario.es, todas veraces, ninguna desmentidas, que consiste en que, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid defraudó 350.000 euros a Hacienda, cobrando a través de facturas falsas y de una trama de empresas fantasma, que reconoció a través de su abogado, ante la fiscalía, haber cometido dos delitos, […] ¿Qué ocurre? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en primera instancia, niega las informaciones. En segunda instancia pone la maquinaria de la administración autonómica, es decir, a su gabinete, a defender a lo que ella ahora llama un particular, que es su pareja, pero hoy ya es un particular. Quiero decir, que hace la estructura de la Comunidad Autónoma de Madrid defendiendo con amenazas a un medio de comunicación , de cierre del medio de comunicación y con insultos, a defender a un particular. ¿Qué ocurre? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en primera instancia, niega las informaciones. Lo más surrealista de todo es que anoche, desde el gabinete de la señora Ayuso, se difunden a una serie de medios de comunicación un bulo que afecta al diario El País y al diario.es y que dice que hemos ido los redactores encapuchados a la vivienda. Hoy mismo ha reconocido el autor de ese mensaje, que es mentira y además por los medios que han publicado los bulos, contra el diario El País y el diario.es, Libertad Digital, esta mañana, Losantos llamaba a usar la violencia contra los periodistas que investigan el caso de la pareja Ayuso. Esto es muy democrático ”.

Fue entonces cuando Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, describió las amenazas que ha sufrido durante su trayectoria y, de paso, relató que había detrás de los “periodistas encapuchados” de los medios sanchistas:

“Si queréis os explico lo que son amenazas. Yo estaba en una televisión, se llamaba Veo, y nos la cerró un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, prohibiéndonos el sistema de comercialización de la publicidad. Si queréis os cuento lo que me ocurrió a mí. Yo saqué la noticia de la tesis falsa de Pedro Sánchez, y aguanté tres meses de amenazas de acciones jurídicas. Todavía estoy esperándolas, ¿bien? O sea, que si vamos a hablar aquí de lo que son amenazas, contamos las de todos, porque por lo visto solamente se publicitan las de determinado lado. Bien, vamos con lo otro. Que mi periódico, ha sacado una noticia falsa. O sea, ahora resulta que Ayuso no puede denunciar porque hay dos personas que entran en un inmueble, se acaban identificando y dicen somos del diario.es. No puede denunciarlo. Resulta que si Hacienda denuncia a una persona que es la pareja, que en aquel momento no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso, es que la defraudadora es Isabel Díaz Ayuso y se tiene que tomar por cierta y por sentencia firme. Pero el gobierno de la Comunidad de Madrid no puede denunciar que la han entrado en casa”.