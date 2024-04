Un periodista de ‘El País’ lloriquea por el veto de Vox mientras traga con el señalamiento del Gobierno a la prensa

La doble moral.

El periodista Miguel González de ‘El País’ se hacía el indignado en el programa especial elecciones País Vasco de este 21 de abril de 2024 porque Vox había impedido al diario acceder a la zona de prensa.

En conexión desde un hotel de Vitoria, González explicaba que se encontraba en el hall donde el partido había decidido instalar su “cuartel general” para la noche electoral y explicaba:

“Estoy en el hall porque Vox no nos deja entrar en la zona de prensa a pesar de estar acreditados. Lo presentamos en tiempo y forma nuestra solicitud de acreditación, no nos contestaron y no nos dejan entrar. No es la primera vez que sucede esto. Pasó en las elecciones del 23 de julio, estuvimos más de una hora y media en la calle frente la sede de Vox hasta que la Junta Electoral les obligó a que nos dejaran pasar”.