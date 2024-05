¡Vive en los mundos de Yupi! Yolanda Díaz pide un aumento del SMI para que “compremos zapatos”

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ofrecía este 1 de mayo de 2024, una entrevista para la Cadena Ser con motivo del Día del Trabajador.

Hace unos días, la EPA ofrecía una cifra desoladora para España. Este año el paro ha crecido más de lo habitual con 140.000 trabajadores menos y 117.000 parados más. Solo 2020 superó esta caída y, la Semana Santa, no ha mejorado la cifra de parados.

Pese a ello, la ministra de Trabajo se ha sentado hoy a sacar pecho de las políticas del Gobierno y valoraba el parón de cinco días del presidente del Gobierno:

Lo más surrealista de la entrevista llegó cuando defendió la medida de aumentar el SMI: “Si subimos los salarios nos iremos a tomar un café o nos compraremos unos zaparos”.

La líder de Sumar ha aprovechado también para atacar al PP en base a la renovación del CGPJ:

« El PP violenta y está generando una distorsión en la justicia no conocida en ningún país del mundo. Esto y la ley mordaza, que está deteriorando las libertades públicas en nuestro país. El debate que abrió el presidente del gobierno es mucho más profundo de lo que se cree».

Y añadió:

«Tenemos un actor político, que es el PP, que está extramuros. El PP ha transmutado. No tiene proyecto de país. A mí no me preguntan, renuncian porque los datos económicos son positivos y han decidido declinar. Sabemos que hay déficit democráticos desde lejos, así que lo que toca es defender la democracia».