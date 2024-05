¡No es Corea del Norte, es Madrid! Una alcaldesa socialista interrumpe el pleno para escuchar a Sánchez

A veces la realidad supera la ficción.

El PP sigue sin entender el surrealista momento que se vivió en el pleno del Ayuntamiento de Getafe este 29 de abril de 2024 cuando, Sara Hernández, la alcaldesa socialista del municipio, hizo un parón a las once de la mañana para escuchar las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La socialista forzaba un parón dando plantón a los populares que no salían de su asombro y los concejales del equipo de Gobierno (PSOE, Podemos y Más Madrid) abandonaban la sesión plenaria.

El presidente y portavoz de los populares, Antonio José Mesa, manifestaba su rechazo:

“Amar la democracia es respetar el normal funcionamiento de las instituciones y la participación política de todos sus integrantes. Ha censurado el pleno en su normal funcionamiento con un receso impuesto por rodillo. Bastante teatrillo llevamos ya y cinco días perdidos en este país, como para que la alcaldesa haga lo mismo en Getafe y con este Ayuntamiento, que es de todos. No merecen gobernar esta ciudad y, menos aún, parar la institución por sus líos socialistas.” “A la política hay que venir llorado de casa y, si no saben, que se aparten y que no estorben” .