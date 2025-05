El felino tuit de Milei sobre el nuevo papa León XIV: «Las fuerzas del cielo han dado su veredicto»

Hoy, 9 de mayo de 2025, el mundo sigue comentando la peculiar reacción del presidente argentino Javier Milei ante la elección del nuevo papa León XIV.

En un gesto que refleja su característico estilo disruptivo, Milei publicó a botepronto, nada más apafrecer la fumata blanca, en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a un león vestido con los atuendos papales, acompañada del mensaje: «LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO. No más palabras Sr. Juez. Fin«.

Esta publicación, que ya ha generado miles de interacciones, representa una nueva muestra de la originalidad comunicativa del mandatario argentino, quien ha construido su imagen política en torno a la figura del león como símbolo de fuerza y liderazgo.

La coincidencia entre el nombre elegido por el nuevo pontífice, Robert Francis Prevost, y el apodo con el que Milei se identifica, ha sido interpretada por el presidente como una señal divina que reafirma su visión política.

LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO.

No más palabras Sr. Juez.

Fin. pic.twitter.com/vcck2yyrn9 — Javier Milei (@JMilei) May 8, 2025

La construcción de una identidad política única

El presidente argentino ha sabido crear una identidad política diferenciada desde sus inicios en la arena pública. Javier Milei se ha referido a sí mismo en numerosas ocasiones como «el león», utilizando esta metáfora para posicionarse como un agente de cambio frente al sistema político tradicional.

«Yo no me metí acá para estar guiando corderos, yo me metí acá para despertar leones», ha exclamado Milei en diversos discursos, utilizando esta metáfora para presentarse como un líder disruptivo en el ámbito político argentino. Durante sus actos de campaña, solía iniciar sus presentaciones con la canción Panic Show del grupo de rock argentino La Renga, cuya letra dice: «Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida…».

Esta construcción simbólica ha sido fundamental en su comunicación política, permitiéndole conectar con un electorado que buscaba alternativas a la política tradicional. Su capacidad para romper moldes y generar impacto mediático ha sido una constante desde su llegada a la presidencia.

Un mensaje con múltiples lecturas

El tuit de Milei sobre el nuevo Papa no solo refleja su particular estilo comunicativo, sino que también establece una conexión simbólica entre su figura y la del nuevo líder de la Iglesia Católica. Al escribir «las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro», el presidente argentino parece sugerir una alineación cósmica que valida su propio proyecto político.

Esta interpretación se refuerza con los mensajes que el mandatario retuiteó posteriormente, como el de la cuenta @MileiEmperador, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, que escribió «León. TMAP [todo marcha de acuerdo al plan]» y «vinimos a despertar leones», en referencia a una de las frases emblemáticas de Milei durante su campaña presidencial.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también contribuyó a esta narrativa al señalar en una publicación que «el mundo necesita el despertar de los leones», estableciendo otro vínculo entre el nuevo Papa y la figura de Milei. «Dios lo bendiga y que las Fuerzas del Cielo lo acompañen», añadió Adorni, utilizando otra expresión habitualmente mencionada por el presidente argentino.

Comunicación oficial y viaje a Roma

Paralelamente a su expresión más personal y simbólica en redes sociales, el gobierno de Milei emitió un comunicado oficial a través de la Oficina del Presidente, donde destacó la elección de Prevost como «una oportunidad para que la Iglesia Católica reafirme su papel como ‘faro que orienta’ en un mundo de ‘confusión, fragmentación y desafíos globales'».

«Con profunda esperanza recibimos la noticia de la elección del nuevo Santo Padre, y este cónclave marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del mundo», señala el comunicado oficial, en el que se expresa que esperan «que este pontificado sea un tiempo de unidad, de verdad sin temor y de caridad sin reservas».

Además, se ha confirmado que el presidente argentino viajará a Roma para asistir a la «Solemne Ceremonia de Inauguración del Pontificado de Su Santidad León XIV en representación de la República Argentina», lo que demuestra la importancia que el mandatario otorga a esta relación institucional, más allá de sus expresiones simbólicas en redes sociales.

Un estilo que rompe con lo convencional

La reacción de Milei ante la elección del nuevo Papa es consistente con su estilo político, caracterizado por gestos disruptivos y una comunicación directa que rompe con los protocolos tradicionales de la diplomacia y la política institucional.

Este enfoque comunicativo, que combina elementos simbólicos, referencias espirituales y un lenguaje directo, ha sido clave en la construcción de su liderazgo político. Milei ha logrado establecer una conexión emocional con sus seguidores a través de estos símbolos y metáforas, como la del león, que ahora encuentra un eco inesperado en el nombre elegido por el nuevo pontífice.

La originalidad de Milei radica precisamente en esta capacidad para transformar coincidencias en narrativas políticas potentes, que refuerzan su imagen como un líder predestinado a cambiar el rumbo de Argentina. Su tuit sobre el nuevo Papa León XIV es un ejemplo más de cómo el presidente argentino utiliza las redes sociales no solo como canal de comunicación, sino como espacio para la construcción simbólica de su liderazgo.

Reacciones divididas

Como era de esperar, la publicación de Milei ha generado reacciones divididas. Mientras sus seguidores celebran la originalidad y el simbolismo del mensaje, algunos sectores han criticado lo que consideran una apropiación política de un evento religioso.

El dirigente social Juan Grabois, reconocido católico y con un cercano vínculo con el papa Francisco, criticó duramente al presidente: «No se podía esperar otra cosa de un herodiano idólatra», expresó en respuesta al tuit de Milei.

Sin embargo, estas críticas no han opacado el impacto mediático de la publicación, que ha logrado posicionar a Milei en el centro del debate público internacional, demostrando una vez más su capacidad para generar conversación y atención mediática con gestos disruptivos.

En definitiva, el asombroso tuit de Milei sobre el nuevo Papa León XIV refleja la esencia de su estilo político: original, disruptivo y cargado de simbolismo. Una forma de comunicación que, más allá de las críticas, ha demostrado ser efectiva para conectar con un electorado que valora la autenticidad y la ruptura con las formas tradicionales de hacer política.

La coincidencia entre el nombre papal y el símbolo político de Milei ha proporcionado al presidente argentino una oportunidad única para reforzar su narrativa sobre «las fuerzas del cielo» y su misión de «despertar leones», demostrando una vez más su habilidad para convertir cualquier circunstancia en un elemento que fortalece su particular construcción política.