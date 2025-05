A navajazos en el PSOE: Susana Díaz deja con el culo al aire a Bolaños por abrasarse con Santos Cerdán

Suma y sigue dentro del PSOE.

La filtración de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ha causado un terremoto en Moncloa. A esto se suma que, tal y como publica este 19 de mayo de 2025 el diario ‘El Mundo‘, hace siete meses, que se esperaba la filtración de mensajes entre el inquilino de La Moncloa y quien fuera su hombre fuerte en el PSOE, pero en el entorno presidencial no hallaron, inicialmente, conversaciones que pudieran ser comprometedoras.

Para más inri, en cuanto al caso Koldo, los investigaciones de la UCO estarían cerca de entregar al Tribunal Supremo un nuevo informe del caso en el que se hablaría de nuevos implicados.

Ya Víctor de Aldama, comisionista de la trama, declaró ante el juez que Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, recibió a través de Koldo un sobre con 15.000 euros en efectivo.

En este momento, la Guardia Civil analiza conversaciones que relacionan a Cerdán con adjudicaciones a la empresa constructora Acciona, así como el presunto cobro de comisiones irregulares por parte del socialista.

Por su parte, Santos Cerdán rechaza estas acusaciones y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha asegurado que “con toda claridad” pondría la mano en el fuego por su compañero de formación.

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y una de las mencionadas en las conversaciones de Whatsapp filtradas, ha dejado en evidencia a Bolaños en ‘Espejo Público’ (Antena 3) después de la confianza del ministro en el secretario de organización del PSOE.

«Yo la mano en el fuego no la pongo nunca. La pondría por mis hijos y porque los he parido, porque a mi marido me lo encontré en la calle».