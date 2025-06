Sánchez y el PSOE triturados en la prensa internacional: en caída libre tras un año de fracasos y escándalos

Le dan hasta en el cielo de la boca.

Sin clemencia, con el mismo entusiasmo con el que hace unos meses le pasaban bobalicones la mano por el lomo.

Y con adjetivos gruesos, de los que te hunden hasta el fondo en el basurero.

Hay presidentes que pasan a la historia por sus éxitos internacionales; otros, por encadenar fiascos diplomáticos con la habilidad de un funambulista ciego.

Pedro Sánchez, en este 2025, parece estar empeñado en engrosar la segunda categoría.

Más que eso: a ponerse en cabeza de la cuadrilla de indeseables.

Lo que hasta hace poco era una imagen exterior cuidadosamente cultivada, hoy se desmorona entre titulares demoledores y apodos poco halagüeños como «Don Teflón» o el «nuevo villano de la OTAN».

El giro es tan pronunciado que ni los asesores más optimistas de La Moncloa logran maquillar la realidad.

La prensa internacional, que en tiempos le reservó elogios por su resiliencia política, ahora le dedica editoriales implacables.

The Times sentencia: “La fiesta se ha acabado para el primer ministro español, cuya reputación parecía impermeable a los repetidos escándalos”.

Y no es el único medio que ha afilado las plumas.

En Alemania, Der Spiegel califica como “penoso espectáculo” las explicaciones del presidente sobre los escándalos de corrupción que le rodean.

En Francia y Reino Unido, Le Monde, Le Figaro y The Telegraph han convertido los casos judiciales del entorno socialista en material de portada diaria.

No había visto este vídeo. Es brutal. Por fin en Europa empiezan a calar a Pedro Sánchez, el tirano que ha demolido nuestro Estado de Derecho. Le avisan de que LA FIESTA IS OVER y le piden que se marche. pic.twitter.com/xCQMpJuNkT

— Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) June 27, 2025