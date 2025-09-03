La obsesión del Gobierno contra Madrid hace peligrar 10.000 empleos y 23.000 millones de inversión

La negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ampliar el suministro de electricidad y agua a la Comunidad de Madrid pone en serio peligro las inversiones previstas en Centros de Procesamiento de Datos (CPD’s) por parte de diferentes empresas que quieren establecer este tipo de infraestructuras en la capital de España.

Actualmente, en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, trabajan 6.000 personas en los 46 CPD’s ya operativos en la región. La previsión es llegar a 20.000 empleos en los próximos años y generar otros 60.000 puestos de trabajo durante la construcción. Y es que el potencial de creación de empleo directo e indirecto de esta actividad económica en Madrid es muy elevado. Según la consultora IDC, sólo las instalaciones que la multinacional Microsoft está poniendo en marcha en Meco, Algete y San Sebastián de los Reyes generarían 13.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y cuando estén en funcionamiento, la consultora IDC prevé que el PIB madrileño crezca en 5.400 millones de euros en cuatro años.

Los CPD’s ya operativos se ubican en municipios como Alcobendas, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Getafe, Fuenlabrada, San Agustín del Guadalix, Torrejón de Ardoz, Las Rozas o Tres Cantos. Con ellos, la Comunidad de Madrid concentra el 50% de toda la potencia de procesamiento de datos que tiene España.

Madrid aumenta sus CPD a pesar del Gobierno

Pese al nulo apoyo del Gobierno central para el desarrollo de esta actividad empresarial, en los últimos tres años, la Comunidad de Madrid ha visto crecer este tipo de instalaciones tecnológicas un 23,5%, duplicando a Londres con un 11% y cuadriplicando a Amsterdam cuya instalación de CPD’s en este periodo se ha incrementado en un 5%.

Madrid cuenta con un atractivo único para alojar CPD’s del que carecen otros emplazamientos: acceso directo a las conexiones submarinas de fibra óptica con América, Asia y África. Sin embargo, el Gobierno central está torpedeando todo lo que puede el trabajo del Gobierno de Ayuso para aumentar el emplazamiento de este tipo de instalaciones. Hace ya dos años, el Ejecutivo se negó a ampliar la red de transporte de electricidad de la Comunidad de Madrid, dejando sin conexión eléctrica a muchos proyectos que querían instalarse en la capital.

Y este mes de agosto, el Ministerio de Transición Ecológica ha elaborado un proyecto de Real Decreto con todo tipo de trabas burocráticas respecto a gasto de electricidad, consumo de agua o licencias que de aprobarse podría espantar los miles de millones de euros de inversión previstos y, con ellos, dejar de crearse miles de empleos directos e indirectos.