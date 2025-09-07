El Grupo PRISA despide sin previo aviso al legendario Alfredo Relaño tras medio siglo en El País y la SER

Duele.

Y de verdad, porque lleva medio siglo con nosotros, con todos los aficionados al deporte.

El viernes 5 de septiembre de 2025 se cerró una de las páginas más largas y prestigiosas del periodismo deportivo español.

Alfredo Relaño, de 74 años, recibió la comunicación de su despido del Grupo PRISA tras una trayectoria de 49 años ininterrumpidos en la compañía.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en el panorama mediático nacional, no tanto por lo inesperado del momento, sino por el simbolismo que representa el final de una era.

Relaño no era un periodista cualquiera dentro del entramado de PRISA. Era el último superviviente de aquella fotografía fundacional de El País en 1976, cuando el diario nacía como un proyecto ilusionante en la España de la Transición.

Durante estas cinco décadas, el madrileño ha sido testigo y protagonista de la transformación del periodismo deportivo español, desde aquellas redacciones llenas de humo de tabaco y máquinas de escribir hasta la era digital actual.

La construcción de un imperio deportivo

La carrera de Alfredo Relaño en PRISA comenzó precisamente cuando dejó Marca para incorporarse a El País en 1976. Allí desempeñó diversos roles: redactor de Deportes, delegado en Andalucía y posteriormente redactor jefe en Madrid. Su gran momento llegó cuando dirigió el suplemento deportivo durante la época dorada de la Quinta del Buitre, estableciendo un estilo caracterizado por el rigor informativo y la elegancia en el tratamiento de la información deportiva.

Pero fue en la Cadena SER donde Relaño demostró su olfato para descubrir y potenciar talentos.

Como jefe de Deportes de la emisora, impulsó las carreras de figuras que después se convertirían en referencias del periodismo radiofónico deportivo: José Ramón de la Morena y Paco González deben gran parte de su proyección inicial a la confianza que depositó en ellos el veterano periodista.

El salto a la televisión llegó en 1990 con Canal Plus, donde Relaño fue pieza clave en el lanzamiento de la redacción deportiva. Junto a Michael Robinson y el equipo de Víctor Santamaría, creó programas de referencia como El día después, que revolucionó la forma de contar el fútbol en televisión, combinando análisis táctico, humor y una perspectiva diferente del deporte rey.

El desafío de AS frente a MARCA

En 1996, Relaño asumió el mayor reto de su carrera profesional: dirigir el diario AS con el objetivo declarado de competir con la hegemonía histórica de MARCA. Durante 23 años al frente del periódico deportivo, logró convertir AS en una alternativa seria y respetada, aunque nunca consiguió arrebatar completamente el liderazgo a su eterno rival.

Su estilo directivo se caracterizó por mantener la independencia editorial frente a las presiones externas, especialmente las procedentes del Real Madrid. Durante más de dos décadas libró un pulso constante contra Florentino Pérez, quien en múltiples ocasiones habría solicitado su cabeza ante los directivos del grupo, según fuentes cercanas al periodista.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, esa independencia editorial podría haber sido precisamente una de las causas de su salida. El polémico artículo publicado el jueves contra Miguel Ángel Gil Marín, íntimo amigo del actual presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, habría sido la gota que colmó el vaso en una relación ya tensa entre el periodista y la nueva cúpula directiva.

El final de una era dorada

En 2019, Relaño dejó la dirección de AS para convertirse en Presidente de Honor del periódico, un cargo más ceremonial que ejecutivo. «Es un paso feliz en mi vida», comentó entonces a sus más cercanos, aunque continuó colaborando activamente como comentarista deportivo en la Cadena SER, AS y El País.

El despido se enmarca en lo que PRISA denomina un «proceso de reforma» de la compañía, aunque las fuentes consultadas apuntan a motivaciones más complejas. La llegada de Oughourlian a la presidencia ha supuesto cambios profundos en la filosofía empresarial del grupo, priorizando criterios económicos sobre los editoriales tradicionales.

Relaño representaba una forma de hacer periodismo que choca con los nuevos tiempos. Su propio testimonio resulta revelador: «Lo que se ha perdido totalmente es la estética canalla, las redacciones no admiten comparación, ahora nadie fuma, nadie bebe, no hay ruido porque las máquinas de escribir no suenan». Una nostalgia que resume el abismo entre el periodismo que él conoció y practicó durante décadas y la realidad actual.

Futuro incierto pero esperanzador

A sus 74 años, Alfredo Relaño no parece dispuesto a colgar definitivamente los guantes. Según fuentes próximas al periodista, ya cuenta con varias ofertas sobre la mesa y mantiene «pocas ganas de jubilarse». Su experiencia, conocimiento y prestigio le convierten en un activo muy valuable para cualquier medio que quiera apostar por el periodismo deportivo de calidad.

El despido ha generado una ola de solidaridad en el sector, con numerosos colegas expresando su sorpresa y apoyo al veterano periodista. La decisión de PRISA no solo supone la pérdida de uno de sus activos más valiosos, sino también el cierre simbólico de una época dorada del periodismo deportivo español.

La salida de Relaño marca el final definitivo de la generación fundacional de El País y, en cierto modo, de una concepción del periodismo deportivo basada en la independencia, el rigor y la pasión por contar historias más allá de los resultados. Su legado, sin embargo, permanecerá en las generaciones de periodistas que se formaron bajo su influencia y en los estándares de calidad que estableció durante casi medio siglo de carrera.

