Isabel Díaz Ayuso vuelve a sacar los colores a Sánchez por su corrupción

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a demostrar por qué es el enemigo número 1 del sanchismo: porque denuncia sin complejos todas las corruptelas y mala gestión del Gobierno central. La presidenta madrileña ha respondido con claridad a los muchos problemas provocados por el Ejecutivo central por su inoperancia en materia de lucha contra la inmigración ilegal, por sus graves problemas de corrupción y por confundir el Gobierno con el partido y el Estado con sus intereses particulares.

Estas son las frases más destacadas de la presidenta durante la entrevista:

«Hemos estado en Murcia con la gente, que ya sabes cómo son los murcianos de alegres de vivos y generosos que es de la gente que tenemos en España más auténtica».

«Hemos trabajado con propuestas para arreglar todo lo que no funciona en España. Tenemos ahora mismo un fallo multiorgánico. No funcionan muchos estamentos en España, organismos y pasa lo que pasa».

«Tenemos un problema de falta de rigor jurídico, de Estado de Derecho, de cumplimiento de la legalidad y por tanto tenemos muchos problemas que se concatenan. La inmigración en sí nunca fue un problema en España porque España no es un país racista, tenemos un fallo multiorgánico. No funcionan muchísimas organizaciones, estamentos o administraciones. La inmigración en sí nunca fue un problema de España porque España no es un país es racista, es un país de integración, es un país de corrientes y es un país muy rico en contrastes. Además, pienso que un inmigrante no solo es una aportación económica, da vida, hijos, arte… Yo siempre defendí mucho la política de Reagan de los años ’80 y ’90 en Estados Unidos de ir a América y ser un americano más. Si tenemos un atentado, en esa manifestación yo quiero que los que hayan venido a vivir a España sean un español más y estén con nosotros a la hora de donar sangre, a la hora de ir al Ejército, a la hora de celebrar juntos cada uno sus costumbres pero en libertad. Con la persona no viene el problema en sí, viene cuando no hay un control de fronteras, cosa que no pasa en casi ningún país, cuando no hay esa seguridad cuando hay un descontrol absoluto masivo provocado por un Gobierno que lo único que está haciendo es reventando los servicios públicos y va a dinamitar la convivencia pero no por una cuestión de inmigración sino por una cuestión de números. Es imposible atender en los servicios públicos a muchas más población de la que cotiza. Es imposible preservar la seguridad si todos los años centenares de miles de personas que entran especialmente por los aeropuertos, especialmente el de Barajas y de otras maneras no sabes ni cómo son ni donde están ni qué problemas arrastran ni dónde se encuentran. Entonces llega un momento en el que no hay que ser muy listo para ver que en cualquier municipio de Madrid y no digamos del resto de España que al final se generan una serie de agravios. Y ves como tanta población se queja y dice llevo toda la vida aportando siendo inmigrante o no y sin embargo últimamente viene gente que no cotiza, que no trabaja…»

«Ahora mismo hay un porcentaje de cientos de miles de personas que sí cobran el Ingreso Mínimo Vital y lo que se está pidiendo es que tú también contribuyas. Creo que hay unas prestaciones mínimas que todo el mundo tiene que recibir solo por estar aquí, pero cuando ya llevas un tiempo y no trabajas ni estás en una búsqueda activa de empleo, es lo que pensamos que pervierte el sistema, genera esos problemas y lo hace insostenible. No puede ser que autónomos, comerciantes, clases medias cada vez más asfixiadas en España que tiene un poder adquisitivo que está hundido, pagan y pagan incluidos los inmigrantes que pueden llevar en España 5,10,15 años, y son los primeros que dicen cómo puede ser que yo cuando vine aquí tuve que cumplir unas normas, darme de alta en unas cosas, tengo que estar pagando impuestos y hay otras personas que no. Y entonces empiezas a ver cómo deambulan por España un montón de personas sin oficio ni beneficio».

“España no mandaría a sus menores por el mundo sin control. No entiendo que otros países lo admitan. Luego encima, la mayoría no son menores. Lo que hacen es mentir. No cuentan la edad que tienen, ni tampoco la procedencia, están muy bien informados y van dando vueltas en manada por Europa. Hay una parte que quiere estudiar, trabajar y que han salido de una situación de desarraigo y pobreza pero hay otros muchos que no. Y cuando hay atracos a personas mayores o a jóvenes nos lamentamos. Yo no tengo competencias en materia de inmigración, de extranjería, de fronteras, no puedo hacer nada ni siquiera de seguridad. Pero por la ley del menor mi obligación es hacerme cargo de ellos. Y después cuando abres centros para este tipo de menores el PSOE lo intenta llevar a los tribunales por supuesto sin éxito”.

“El problema que tiene España es que tenemos un gobierno que no funciona, que no cuida las fronteras, que tiene abandonados a la Policía y la Guardia Civil y que por tanto las mafias saben que en España es mucho más fácil”.

“Yo gobierno con mayoría absoluta para todos los madrileños con un programa claro sin medir si gestiono para gente de izquierdas o de derechas. He recibido a todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid y aspiro a que todos los madrileños se sientan representados por estas políticas. Tenemos que gobernar en base a lo que es correcto aunque perdamos votos y luego te molestas en explicarlo».

“Genocidio lo tendrán que decidir los tribunales internacionales. Que acuses de genocidio al pueblo judío que fue sometido a un verdadero genocidio de 6 millones de personas por parte de los nazis, que ejecutaron también a gitanos o a homosexuales, nos va a salir caro. La inteligencia que funciona es la israelí. Yo no usuaría recursos españoles sin ir al Congreso de los Diputados”.

“ Sánchez ha abandonado a los saharuis que quieren ser españoles y no marroquíes”.

“El Rey reina pero no gobierna y no tiene que tomar más decisiones que las que promueven la conciliación y nosotros vamos a estar siempre con la Monarquía”.

“Tengo a 22 ministros a la contra todos los días, más el Fiscal General del Estado. El Gobierno trata de cambiar los titulares todos los días. Primero fue con los 100 actos de Franco y no coló. Después con los incendios se sacó el cambio climático y no coló. Ahora se saca Gaza pero no cuela por los crímenes contra los cristianos en Nigeria. Y ahora sacan el tema Ayuso y la gestión el mismo fin de semana que en Cataluña se van a cargar las licencias VTC y crear un problema de movilidad, en Madrid tenemos la mejor gestión que atrae empresas”.

“Desde hace 6 años recibo ataques e insultos los días. Y tan personales que esto es una guerra psicológica. Yo no estoy en ningún auto judicial ni acusada de nada. Van a por lo personal a ver si te destruyen. Van contra todas las personas que se te acercan, sea un Nacho Cano o cualquier otra persona. Esto pasa porque tenemos un proyecto de ruptura en España con un presidente que ha decidido ir al choque contra los jueces para tapar su corrupción, tenemos al hermano del presidente, a sus dos numeros dos implicados en corrupción, tenemos el caso de Navarra con Servinavar”

“Hace años le metí una querella a un tipo que llegó a llamar borracho a mi padre y ya por ahí no paso. Han ido a mi antiguo colegio, a mi pueblo buscando lo que no han encontrado. Hay tramas de corrupción que están afectando a varios ministerios. Ha habido corrupción hasta en el CNIO (Centro Nacional de Investigación Oncológica). Y como rehén tienen a un señor que pasaba por ahí que resulta ser mi pareja para intentar ponerlo al mismo nivel. Hacienda llegó a redactar un informe falso para el hermano de Sánchez que ningún inspector llegó a firmar. Mi pareja entra a declarar por la puerta y no por el garaje y no se dedica a borrar móviles. Si le defiendo porque es mi pareja porque le defiendo”.

“Las pulseras antimaltrato nunca funcionaron y no dejan de mentir y están haciendo que las mujeres en España estén completamente desprotegidas. Utilizan a las mujeres poniendo nombres de mujer a las estaciones de tren pero nos dejan desprotegidas”.