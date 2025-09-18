Ayuso se chotea de la radical de Más Madrid que se sale del tiesto con Gaza: «¡Son unos tristes!»

Lo de Gaza se les fue de las manos.

Que la izquierda está usando el conflicto en Oriente Próximo como herramienta política y, en el caso del Gobierno, como cortina de humo, no es ningún secreto.

Pero el nivel al que han llegado sí sorprende.

En la sesión de la Asamblea de Madrid de este jueves, 18 de septiembre, la izquierda volvió a usar la grave situación en Gaza como un arma arrojadiza, sacando banderas palestinas y sacando el tema cuando se hablaba de la situación en la comunidad.

El mejor ejemplo lo dio la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Pese a que inició su turno de palabra hablando de asuntos referentes a la comunidad, la réplica fue una incoherencia tremenda.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le recordó que hace seis días “durante dos horas y media, y después durante una jornada” explicó al Parlamento las propuestas de su Gobierno, y que pese a ello solo recibió “un par de propuestas” y muchos insultos. Ante esto, retó a la de Más Madrid a que expusiera sus propias propuestas para la comunidad.

Sin embargo, en lugar de recoger el guante, Bergerot sacó el tema de Gaza, acusando a la popular de colaboracionista, soberbia y faltona. Por último, lanzó una soflama que refleja el totalitarismo y el desprecio hacia quien piensa distinto: “La bandera de Palestina es la bandera del Madrid que viene, y en ese Madrid, ustedes o cambian o sobran”.

Ayuso le afeó la presencia de los kale borroka enviados por Bildu para reventar La Vuelta y le recordó que ellos y los demás violentos no representan al pueblo de Madrid.

La emplazó a manifestarse pacíficamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en la embajada de Israel y no a acosar a ciclistas y deportistas que no son responsables del conflicto. “¿No ven que eso se vuelve contra todos?”.

“Trabajan contra todo, contra el MadCool, contra la Fórmula 1, contra cualquier evento internacional que es bueno para Madrid. Sí, son unos tristes, se lo digo siempre. No quieren que nada funcione”.

También la popular anunció la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a La Vuelta a España y al ganador de la edición de este año, Jonas Vingegaard, que no pudo recoger su premio ni ser reconocido debido a las manifestaciones que ocasionaron la suspensión de la prueba.

Por último, incidió en que nadie puede estar a favor de la masacre de los gazatíes y afeó que impulsaran el discurso de odio incluso en colegios y universidades. “Los niños y jóvenes no tienen culpa de nada. Nadie quiere que nadie muera, nadie quiere esta situación, pero ¿con quién están, con Hamás o con aquellos que sufren a Hamás? El pueblo de Palestina sufre a Hamás”.

Retrata a la izquierda y su odio contra ella

En su réplica al portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, la presidenta madrileña retrató la actitud exaltada de las bancadas de izquierdas.

“Vamos a intentar que en esta intervención se comporten como parlamentarios porque en los anteriores turnos yo me callo y respeto el turno de palabra. No grito, escucho. Están enfermos conmigo, ¿no se dan cuenta de que yo no tengo la culpa de que haya habido una pandemia, de que en la península haya estas olas de calor y tampoco tengo la culpa del conflicto en Oriente Próximo? Yo no hablo con Netanyahu, yo no sé quién es ese señor. Yo no promuevo nada. Lo que sí promuevo es la integración en Madrid, de niños gazatíes y de todas partes, pero también de los madrileños que son judíos y que están empezando a ser perseguidos en su propia casa. ¿No se dan cuenta de que eso no es Madrid?”.

Por último, les reprochó demostrar un nulo interés en los temas que realmente preocupan a los madrileños.