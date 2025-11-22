Dede Washington a Pekín, pasando por París, Berlín, Moscú o Buenos Aires.

Hasta en Bangladesh o los Emiratos Árabes.

El impacto es tremendo.

La condenaa, que inhabilita a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha reverberado intensamente en los medios de comunicación internacionales.

La decisión del Tribunal Supremo, que le aparta dos años de su cargo y le impone una multa de 7.200 euros por filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha trascendido lo meramente nacional para convertirse en un símbolo global de crisis institucional y resistencia al poder político en España.

Por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado -el mhombre que en teoría debe velar para que se cumpla puntillosamente la Ley en España– ha sido condenado mientras estaba en funciones.

Y por violar la Ley.

Por órdenes de su jefe y señor que es el socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, amo del PSOE, esposo de la corrupta Begoña Gómez, hermano del evasor David Azagra, colega del putero Ábalos, cofrade del trincón Cerdán y hagiógrafo del chiusquero Koldo.

El fallo, conocido gracias al alto tribunal, se centra en la filtración de un correo electrónico donde el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales.

Esta condena también incluye una indemnización de 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso, que era a la que se quería dañar humana, social y políticamente con la turbia jugada, por daños morales.

La decisión, adoptada por cinco de los siete magistrados, deja a García Ortiz fuera de la jefatura de la Fiscalía General —cargo que asumió en julio de 2022 tras ser propuesto por el Gobierno Sánchez— y abre una crisis institucional sin predentes.

Aunque las acusaciones solicitaban hasta doce años de inhabilitación y seis años de prisión, la sentencia resulta más benigna, marcando sin embargo un antes y un después en la relación entre política y justicia en España.

El marido de Begoña

Los medios internacionales señalan unánimentea Pedro Sánchez como el principal instigador y perjudicado político por este escándalo.

Titulares como “Duro golpe para el presidente del Gobierno español tras la condena del fiscal general” (The Guardian) o “El fiscal general de España, culpable de una filtración en un caso de fraude fiscal contra la pareja de una rival política” (Associated Press) reflejan esta percepción global.

Cabeceras reconocidas como Washington Post, Financial Times, Le Figaro o Die Zeit destacan el impacto político del fallo y la creciente presión sobre el Ejecutivo socialista, que ya enfrenta otras investigaciones que salpican a su entorno familiar y político.

The Guardian enfatiza la "gran dimensión y polémica política" del caso, subrayando cómo afecta a una figura clave de la oposición conservadora y cuestiona la credibilidad del Gobierno.

The Telegraph y The Independent destacan que el veredicto "representa un golpe significativo para el primer ministro socialista Pedro Sánchez", quien defendió a García Ortiz durante todo el proceso.

y destacan que el veredicto “representa un golpe significativo para el primer ministro socialista Pedro Sánchez”, quien defendió a García Ortiz durante todo el proceso. Le Figaro señala que esta condena “constituye un precedente sin igual” en la historia judicial española, haciendo hincapié en el vínculo entre García Ortiz y el Gobierno de Sánchez.

De ‘Peter the Handsome’ a ‘Tricky Peter’

El cambio en el tono mediático hacia Pedro Sánchez es evidente.

De ser conocido como “Peter the Handsome” -Pedro El Guapo– durante sus primeros años, ahora se le asocia con apodos más críticos como “Tricky Peter” (el Tramposo Pedro), lo que refleja la percepción creciente de que ha perdido control sobre su entorno judicial y político.

Este escándalo no solo empaña su reputación fuera del país, sino que también genera desconfianza sobre la independencia institucional en España.

Mientras tanto, dentro del panorama nacional, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha expresado su satisfacción con el veredicto judicial, considerándolo “un éxito sin precedentes para la democracia”.

Su círculo cercano destaca que “un español ha vencido al aparato del Estado”, subrayando que González Amador fue víctima de una filtración relacionada con su relación con Ayuso y afirmando que finalmente “la justicia ha prevalecido en España”.

La presidenta tiene previsto realizar una comparecencia institucional mañana para analizar los efectos del fallo y su significado político.

Este caso ha reabierto el debate sobre el uso indebido de datos confidenciales por parte de altos funcionarios y resalta la necesidad urgente de proteger los derechos fundamentales frente a intereses políticos.

Las claves de la sentencia y sus consecuencias

El Supremo condena a García Ortiz por revelación indebida de datos reservados (artículo 417.1 del Código Penal).

La pena: dos años de inhabilitación especial para desempeñar funciones como fiscal general del Estado y una multa económica de 7.200 euros.

Además, deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales.

con 10.000 euros por daños morales. Esta sentencia es firme; solo cabe recurso ante el mismo tribunal para anular actuaciones o solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque las posibilidades son limitadas.

La condena es inferior a lo solicitado por las acusaciones, que pedían hasta seis años de prisión y doce años sin poder ejercer.

La cobertura internacional ha puesto énfasis en lo inusual del caso:

Euronews y Euractiv destacan el gran revuelo mediático generado por el juicio, con más de 40 testigos convocados y siete magistrados interviniendo.

Medios británicos, franceses y alemanes insisten en cómo este veredicto aumenta la presión sobre Sánchez mientras perciben un debilitamiento del Gobierno ante sus socios europeos y ante la opinión pública mundial.

En Estados Unidos, agencias como AP junto a medios como The Washington Post describen esta condena como un “duro revés” para Sánchez e ilustran cómo la justicia puede actuar incluso contra los más altos mandos.

Tabla con titulares internacionales recientes:

Medio Titular destacado The Guardian “Duro golpe para el presidente del Gobierno español tras la condena del fiscal general” Le Figaro “La condena representa un duro golpe para Pedro Sánchez y su Gobierno” Die Zeit “La condena aumentará la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez” The Telegraph “El fiscal general nombrado por Sánchez sentenciado por filtrar información confidencial” Washington Post “Duro golpe para Sánchez tras la condena a García Ortiz” Associated Press “El fiscal general español culpable por filtrar información contra pareja política rival”

UNA LISTA DEVASTADORA

Un precedente que reabre el debate democrático

La condena a García Ortiz no solo representa un escándalo judicial sino también político; reabre discusiones cruciales sobre los límites del poder así como sobre cómo se protegen los derechos fundamentales hoy día en España.

Este caso evidencia las tensiones existentes entre las instituciones públicas, muestra cuán permeable puede ser nuestro sistema a intereses políticos partidistas e indica urgentemente hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos para fortalecer la independencia del Ministerio Fiscal. La transparencia, junto con una sólida protección de datos personales y respeto hacia nuestra privacidad se dibujan como retos inmediatos.

En este escenario convulso, mientras Díaz Ayuso celebra junto a su entorno esta resolución judicial favorable, desde el Gobierno se percibe preocupación; asumen este revés pero insisten en respetar lo dictado por los jueces «aunque no estén conformes».

Así queda configurado un panorama político español marcado por un acontecimiento que trasciende fronteras; sitúa a Sánchez ante uno de sus mayores desafíos institucionales hasta ahora. La mirada internacional continúa centrada en Madrid, donde nuevamente se pone a prueba nuestra democracia frente al delicado equilibrio entre poder gubernamental, justicia e integridad pública.

Como subraya con precisión el periodista Antonio Naranjo, el condendo García Ortiz encarna a la perfección la banalidad del mal que describió Hannah Arendt, refiriándose al naziEichmann: no hace falta ser un genio ni un líder carismático para cometer las mayores infamias; basta con la mezcla exacta de lacayismo, inmoralidad y cobardía para ejecutar órdenes repugnantes sin pestañear.

Este indeseable utilizó los pecados fiscales del novio de Ayuso —un ciudadano anónimo— para montar una operación sucia contra una rival política que nada tenía que ver con el asunto.

La defensa a ultranza de Sánchez antes, durante y después del juicio, la agresividad directa o por persona interpuesta y la transformación del fallo en munición para atacar al Poder Judicial y a todo lo que no se arrodille ante el Régimen son prueba de cargo contra el propio presidente y confesión implícita de autoría intelectual.

Quedó acreditado que Ortiz:

Pidió el expediente a sus subordinados

Lo recibió en un correo privado

Borró todas las pruebas cuando ya estaba investigado y la Guardia Civil registraba su despacho

Esa destrucción chapucera —digna de un camello tirando la coca por el váter— impidió condenar también a Pilar Sánchez Acera, Óscar López y, sobre todo, al propio Sánchez, aunque las copias en los móviles de los subordinados señalan inequívocamente la cadena: Fiscalía → Presidencia → Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid.

Que ahora periodistas afines se acojan al secreto profesional para no certificar si fueron o no el conducto (algo perfectamente compatible con no revelar fuentes) y que “juristas” como Martín Pallín —el de los tribunales populares contra Ayuso— califiquen de “golpe de Estado” una sentencia impecable solo confirma el lodazal en el que chapotea el sanchismo.

La reacción previsible es conocida: redoblar el grito de lawfare, acusar de neofranquistas al Supremo, a la UCO, al Legislativo, al Judicial y a la prensa “mentirosa”, y presentar como defensa de la democracia lo que solo es búsqueda de impunidad personal y, si puede ser, perpetuación ilegítima en el poder.

García Ortiz no es más que el soldado prescindible de un general sin escrúpulos que ya convierte la condena de su títere en oportunidad: ensayar el relato que necesitará cuando lleguen las sentencias que de verdad le quitan el sueño —las de su mujer, las de su hermano, las suyas propias—.