Patricia López decidió dejar de escribir el 21 de diciembre de 2025, dejando un vacío significativo en el periodismo de investigación en España y sobre todo en el sector de la izquierda.

Con solo 48 años, la enfermedad que ella misma comunicó a través de sus redes sociales se la llevó tras una intensa lucha, justo cuando su voz seguía resonando en tertulias y artículos que abordaban las sombras del poder. En un país donde política y escándalos parecen ir de la mano, su fallecimiento invita a recordar una trayectoria que se atrevió a pinchar burbujas incómodas, desde el caso Villarejo hasta las denunciadas cloacas del Estado.

Desde sus comienzos en los años noventa, Patricia López fue escalando posiciones con determinación. Colaboró en revistas como Tiempo e Interviú, pasó por Mujerdehoy y Así son las cosas, y finalmente llegó a Público entre 2014 y 2022, donde dejó huella con sus piezas incisivas. Fundó y dirigió Crónica Libre, un medio con accionistas exclusivamente femeninas, centrado en un periodismo independiente. Pero no se limitó a escribir: participó en programas como Todo es mentira en Cuatro o Expediente Abierto en Antena 3, además de colaborar con Diario Red hasta sus últimos días. Su compromiso se tradujo también en libros como Crímenes sin resolver y El rastro del asesino, así como el documental Las Cloacas del Interior, realizado junto a Carlos Enrique Bayo, que provocó querellas archivadas por revelación de secretos.

Las cloacas del Estado, su gran cruzada

Patricia López alcanzó notoriedad por su capacidad para bucear en las profundidades del poder. Sus investigaciones señalaron al comisario José Manuel Villarejo, al exministro Jorge Fernández Díaz y a lo que se conoció como policía patriótica durante el mandato de Mariano Rajoy. Destapó grabaciones que implicaban al PP en maniobras contra adversarios políticos, incluyendo el espionaje a Podemos e independentistas. Ella misma denunció cómo las cloacas intentaron hacerle la vida imposible: amenazas, machismo dentro de la profesión y presiones que jamás lograron amedrentarla. «Las cloacas siguieron más allá de Rajoy», repetía con convicción, convencida de que el problema trascendía los partidos.

En los últimos meses de su vida, su trayectoria se entrelazó con tramas actuales. En junio de 2025, reveló en directo para Cuatro una reunión llevada a cabo en Ferraz con Leire Díez, Santos Cerdán y Javier Pérez Dolset. El motivo era el contenido de audios grabados en la sauna familiar de Begoña Gómez, que sugerían un posible chantaje hacia Pedro Sánchez. López filtró esos audios a distintos medios, siguiendo la práctica habitual entre partidos políticos, después de colaborar con Dolset para desencriptar grabaciones relacionadas con el caso Villarejo. Afirmaba haber hablado con víctimas provenientes de todos los espectros políticos: PP, PSOE e incluso CNI y UCO. «Me he reunido con todos», afirmaba para subrayar su imparcialidad en la búsqueda de verdades ocultas.

Esta conexión con figuras socialistas no estuvo exenta de críticas. Sus amistades eran variadas; mezclaba relaciones insólitas, desde posturas izquierdistas combativas hasta cenas con exfranquistas o terroristas indultados como Manuel Blanco Chivite. En El Debate, un conocido la describió como «echada pa’lante», siempre inmersa entre canallas y policías, desde el conocido como pequeño Nicolás hasta Villarejo. Su belicosidad también le abrió puertas hacia HispanTV y al Parlament de Cataluña, donde destapó tramas policiales junto a **Enrique Bayo.

Antecedentes de una vida al límite

La carrera profesional de López comenzó en 1997 con Tiempo, progresando hasta convertirse en jefa de investigación para Negocios y Estilo de Vida y community manager para Movimiento contra la Intolerancia. En 2012 hizo un giro hacia lo propio, centrándose especialmente en corrupción y sucesos relevantes. En 2017 recibió el Premio Dignidad por su defensa incansable de la transparencia, pese a haber enfrentado querellas relacionadas con su documental sobre las cloacas, todas ellas finalmente archivadas. Si bien su enfoque crítico hacia el PP durante Rajoy podría alinearla con la izquierda política, su reunión con figuras destacadas del PSOE en 2025 mostró matices interesantes. Pablo Iglesias, por ejemplo, se despidió públicamente: «Historia del periodismo de investigación; señaló a los jefes de la mafia».

El cáncer irrumpió cuando todo parecía fluir sin problemas. Había llegado a un acuerdo con TVE para actuar como comunicadora, pero el diagnóstico cambió radicalmente su trayectoria. «Crueles la desecharon sin misericordia», comentaba un amigo cercano sobre esa etapa final. Continuó escribiendo para Diario Red sobre personajes como Rubén Villalba, involucrados en casos de corrupción hasta diciembre del mismo año. En una política española donde las cloacas median entre gobiernos e instituciones, su fallecimiento plantea interrogantes sobre quién llenará ese vacío en un oficio tan castigado por la connivencia con el poder.

Sus investigaciones sobre la Operación Cataluña y audios cifrados —más de 10.000 horas analizadas por equipos como el liderado por Dolset— desvelan una red compuesta por 167 operaciones paralelas durante seis años. Estableció conexiones entre Fernández Díaz y Planeta, lo que le permitió cazar rivales políticos; además alertó sobre cómo el PSOE utilizó Pegasus después de 2018. Aunque sufrió machismo y presiones constantes, nunca se detuvo: «He hablado con todas las víctimas».

Para facilitar una lectura más clara aquí va un repaso sintético:

1997-2006 : Trabajos en Tiempo, Mujerdehoy, Así son las cosas.

: Trabajos en Tiempo, Mujerdehoy, Así son las cosas. 2014-2022 : Colaboraciones en Público, investigaciones sobre Villarejo y policía patriótica.

: Colaboraciones en Público, investigaciones sobre Villarejo y policía patriótica. 2022-2025 : Dirección de Crónica Libre , colaboraciones televisivas y con Diario Red.

: Dirección de , colaboraciones televisivas y con Diario Red. Premios y querellas : Premio Dignidad 2017; querellas archivadas relacionadas con su documental.

: Premio Dignidad 2017; querellas archivadas relacionadas con su documental. Última controversia: Reunión Ferraz 2025 relacionada con audios sobre chantajes a Sánchez.

Consecuencias en el tablero político

La pérdida de Patricia López se produce en un momento delicado para el periodismo valiente e incisivo. Sus revelaciones alimentaron debates cruciales acerca de las cloacas que afectan tanto al PP como al PSOE desde Rajoy hasta Sánchez. ¿Acaso silenciará su voz las tramas aún pendientes? ¿Qué sucederá ahora con investigaciones como Operación Cataluña o filtraciones recientes? En un entorno donde los partidos manipulan información constantemente, su imparcialidad era verdaderamente valiosa. Políticos como Iglesias o Emilio Delgado lamentan su partida al considerarla una figura clave contra la mafia policial.

El cáncer agresivo que padecía le puso freno cuando TVE decidió descartarla sin contemplaciones. Ella había sido capaz de enfrentar temores al realizar reportajes entre lobos; merecía más tiempo para seguir haciendo lo que sabía hacer mejor: investigar sin miedo ni reservas. Su muerte coincide además con escándalos recientes: Koldo, Aldama o Leire Díez han vuelto a poner sobre la mesa viejas heridas aún abiertas. Deja tras sí un legado que invita a reflexionar acerca del estado actual del periodismo independiente en España, donde investigar puede resultar doloroso.

Como curiosidad final: López organizaba cenas sorprendentes junto a personajes dispares; desde exfranquistas hasta terroristas del FRAP en Pajama (Madrid). Lideró investigaciones sobre Villarejo hasta 2018 desencriptando audios clave e incluso continuaba pinchando piezas sobre Guardia Civil relacionadas con tramas Koldo hasta poco antes de fallecer. Su medio, Crónica Libre, era completamente femenino y tuvo participación activa también en programas como Preguntes Freqüents de TV Cataluña. Descanse quien fue bailarina indómita y reportera valiente.