Esperpento en la SER: Elma Saiz se aferra y asegura que continuarán gobernando sin presupuestos

Elma Saiz, quien fue designada como portavoz del Gobierno por Pedro Sánchez hace apenas una semana, ha causado revuelo este lunes durante su intervención en Hoy por Hoy de la Cadena SER. Con la legislatura acercándose a su final y sin Presupuestos a la vista, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido la estrategia del Ejecutivo para implementar medidas sociales mediante decretos, evitando así las mayorías en el Congreso de los Diputados. «Presentaremos un proyecto de Presupuestos sólidos en el primer trimestre de 2026», afirmó, restando importancia al riesgo de una prórroga indefinida que muchos consideran un esperpento parlamentario.

Originaria de Pamplona y nacida en 1975, Saiz cuenta con experiencia previa como portavoz del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023. Asumió su nuevo cargo el pasado 22 de diciembre tras la salida de Pilar Alegría, quien se perfila como candidata del PSOE para las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Durante su nombramiento, Sánchez destacó sus cualidades como «una gran ministra» que ha contribuido a que España alcance los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, un récord que el Gobierno presume como motor económico para Europa. Sin embargo, en la emisora de Prisa, la navarra ha insistido en que gobernar con cuentas prorrogadas no debe considerarse un fracaso: «Hay presupuestos prorrogados que fomentan la cohesión social. No son lo mismo cualquier tipo de presupuestos».

Esta postura se presenta en un momento complicado para el PSOE, tras sufrir una derrota significativa en las elecciones de Extremadura y enfrentar críticas internas provenientes de barones como Emiliano García-Page. Saiz ha reconocido que «no han sido los resultados esperados», pero ha contrastado el modelo progresista central con los «pactos vergonzosos» entre PP y Vox en algunas autonomías, a los que acusa de representar una involución en derechos. El Gobierno se presenta así como un «faro para otros países» y garante de políticas que mejoran el poder adquisitivo y reducen desigualdades, destacando el reciente escudo social aprobado por Real Decreto-ley, que incluye una revalorización del 2,7% en pensiones para 2026 y una extensión de las suspensiones de desahucios hasta finales del mismo año.

La estrategia de decretos: ¿gobierno en piloto automático?

La táctica adoptada por Sánchez para legislar mediante reales decretos no es algo novedoso; sin embargo, cobra un matiz dramático ante la falta de apoyos parlamentarios. En su última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz desglosó iniciativas como el abono único para transporte público o 315 millones destinados a seguros agrarios, presentando un Ejecutivo «con pilas cargadas» dispuesto a «defender cada iniciativa». Los críticos consideran esto un verdadero esperpento constitucional: gobernar sin cuentas aprobadas por el Legislativo socava la separación de poderes y perpetúa la inestabilidad.

Saiz ha rechazado la idea de que la legislatura esté decayendo por falta de Presupuestos: «Los presupuestos pueden ser muchos, pero hay algunos que llevan recortes», subrayó, justificando la prórroga como una herramienta necesaria para mantener la cohesión social. Esta estrategia permite al Gobierno sortear vetos por parte de la oposición y aliados problemáticos, aunque genera tensiones evidentes. En su tierra natal, Navarra, Saiz optó por no apoyar a EH Bildu en las elecciones municipales para Pamplona en 2023; sin embargo, el PSOE terminó pactando. Ahora, en Madrid, aboga por un sanchismo puro que pone énfasis en la economía antes que en el consenso.

El nombramiento de Saiz responde a una necesidad urgente: centrar esfuerzos en logros económicos mientras se avanza hacia 2027. Con un PIB proyectado al 2,9% o más para 2025, España se posiciona como «motor europeo», según palabras propias de Saiz, quien además resalta cifras récord en afiliaciones y pensiones al alza. Sin embargo, desde la oposición se señala al Ejecutivo por hacer uso del maquillaje político: situaciones complejas relacionadas con migración dentro su cartera y supuestas irregularidades en la federación navarra del PSOE ensombrecen su figura.

Antecedentes de un Gobierno en remiendo constante

Los cambios dentro del Ejecutivo son parte del paisaje habitual. Mientras Pilar Alegría deja su puesto para encabezar Aragón, Milagros Tolón, rival político de Page en Castilla-La Mancha, asume Educación, Formación Profesional y Deportes. A pesar del cambio continuo entre mujeres al frente —de Isabel Celaá a María Jesús Montero—, Sánchez opta por elegir perfiles afines para consolidar su liderazgo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y especializada en fiscalidad, Saiz llega con el mandato claro: «dar la cara» y rendir cuentas desde su debut.

En su intervención ante los micrófonos de la SER ha subrayado lo crucial del momento actual coincidiendo con un Consejo donde se reconoció a funcionarios y se aprobaron informes sobre acción exterior; resaltando así el papel destacado que juega España tanto en Ucrania como en Gaza. Todo esto mientras el Gobierno trabaja para poner en marcha un abono nacional destinado al transporte público con vistas a cohesionar diferentes territorios.

Consecuencias: ¿hasta 2027 bajo prórroga perpetua?

Si no se aprueban Presupuestos durante 2026, hay posibilidades reales de que el Gobierno extienda sus decretos indefinidamente. Esto podría tensar aún más las relaciones con Bruselas y las comunidades autónomas. Expertos advierten sobre la rigidez presupuestaria: sin nuevas cuentas aprobadas, aspectos fundamentales como pensiones o vivienda dependerían exclusivamente de reales decretos vulnerables a impugnaciones judiciales. Políticamente hablando esto fortalecería a una oposición dispuesta a exigir elecciones anticipadas.

Saiz muestra disposición al diálogo; no obstante, aliados como Junts o PNV demandan concesiones significativas. Mientras tanto, tanto el PP como Vox, respaldados por mayorías autonómicas sólidas presionan con recortes que ella califica como «perjudiciales». En esta danza política entre tirones e impulsos hacia adelante, el Ejecutivo prioriza lo que denomina su «escudo social» frente a lo que percibe como una involución hacia políticas más conservadoras.

Para añadir otro matiz curioso: durante las elecciones municipales celebradas en Pamplona en 2023, Elma Saiz fue candidata logrando únicamente cinco concejales; sin embargo, antes incluso del pacto con Bildu, fue recuperada por Sánchez como ministra. Hoy día España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social —un récord histórico— cifra que ella destaca mientras Navarra lidera los índices per cápita. En su primera reunión como portavoz logró aprobar 315 millones destinados al sector agrícola justo cuando atraviesa una crisis profunda. Un debut lleno guiños hacia todos menos hacia el Congreso.