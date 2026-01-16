Cayetana no deja títere con cabeza y despluma viva a la infecta Delcy Rodríguez: “Torturadora, corrupta y traidora”

No se anda con chiquitas.

Las intervenciones de Cayetana Álvarez de Toledo siempre son una genialidad en el Congreso. La diputada popular fulminó a la izquierda hipócrita con Venezuela en una durísima réplica este jueves 15 de enero de 2026.

Un día después, la parlamentaria participó en ‘Espejo Público’ (Antena 3) para analizar la situación del país y lo primero que hizo fue despedazar a Delcy Rodríguez, la cara B de Nicolás Maduro.

“Se pone brava pero es una torturadora, corrupta, una persona que ha saqueado a su país y, además, probablemente una traidora. Hace un año acusaba a las fuerzas democráticas, a María Corina Machado, a Edmundo González, a todos ellos, de ser cachorros falderos del Partido Popular y de los partidos de España y decía ‘yo jamás voy a aceptar una colonización de españoles’. Pues hoy es una torturadora, una traidora y faldera de Trump. Es la pieza que está siendo utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para ir desmontando el régimen desde dentro”.

La diputada expuso cómo desde el Gobierno de España están intentando que Delcy permanezca en el poder, levantando las sanciones de la Unión Europea sobre ella bajo el argumento de que es la presidenta.

“Si Venezuela no es un país libre, democrático, con estado de derecho, con seguridad jurídica, es decir, lo que representa, defiende, promueve y el plan que tiene María Corina Machado no va a haber ni inversión, ni dinero, ni riqueza, ni prosperidad, ni nada de todo aquello que le pueda importar a muchos inversores extranjeros”.

En este sentido, recordó Álvarez de Toledo la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y sus chantajes a los presos.

“Le decía, ‘si te callas, sales y de paso, cuando salgas, me das las gracias’ ¿Por qué decía eso? Porque es un método, una manera de, primero, blanquearse a él, saca presos como elemento de blanqueamiento personal y, segundo, para probar de puertas afuera su influencia sobre el régimen”.

La diputada popular criticó la hipocresía del Gobierno que, mientras reprueba la operación de Trump miraron a otro lado para liberar a los presos hasta el día después de la intervención americana.

“Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia de ese país, Nicolás Maduro. El Gobierno de España extrajo al presidente legítimo de Venezuela, que es Edmundo González”.

Además, la popular subrayó cómo el Gobierno de España participó en una maniobra para una vez que Edmundo González gana masivamente las elecciones, hacer una operación de chantaje y traer a Edmundo González a España exiliado, con condiciones de que no hablara.