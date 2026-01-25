Federico Jiménez Losantos: «La descomposición de España exige un pacto entre PP y VOX»

Federico Jiménez Losantos, director de Libertad Digital, titula hoy su columna La descomposición de España y la responsabilidad de PP y VOX: “Sería lo adecuado establecer un plan de gobierno sólido, con una perspectiva de cuatro años y alejados de mezquindades partidistas”.

Publicada este domingo en Libertad Digital, el artículo expone la idea central del autor: España necesita que PP y VOX se unan para frenar el sanchismo, pero ambos partidos parecen más centrados en sus rivalidades internas ante un calendario electoral autonómico que se presenta explosivo para 2026.

La columna comienza diagnosticando la apremiante necesidad de unidad en la derecha.

Jiménez Losantos enfatiza que “Es lo que España necesita. Pero, ¿están dispuestos los dos partidos de derechas a renunciar a algo por el bien del país? Esto es evidente en el sentir de los votantes. En el PP y, sobre todo, en VOX, no”.

Las encuestas recientes corroboran esta tensión: en Aragón, donde las elecciones se celebran el 8 de febrero, sondeos como el de GAD3 otorgan al PP un 37% (29 escaños) y a Vox un 15,1% (11-12), lo que suma mayoría pero genera tensiones debido a presupuestos bloqueados.

Una situación similar se observa en Valencia, donde la DANA desgasta al PP de Mazón mientras eleva a VOX, que suma siete escaños más, según GAD3 para ABC.

El autor avanza reflexionando sobre la falta de voluntad para pactar: “¿Deberían reconsiderar su postura y dejar de ver al otro como su principal adversario? Por supuesto. ¿Valorarían los votantes ese acuerdo para eliminar el sanchismo? Sin duda”.

Los datos electorales refuerzan esta afirmación.

En Andalucía, Juanma Moreno está al borde de perder la mayoría absoluta: barómetros como CENTRA lo sitúan en 54-56 escaños (40,7% del voto), mientras que VOX crece imparable y el PSOE se deshilacha.

En Castilla y León, donde se vota el 15 de marzo, la presión sobre Alfonso Fernández Mañueco aumenta debido esencialmente a su dependencia de VOX, pero la victoria del popular parece asegurada.

Aragón (8 febrero) : PP 35-40% (CIS, 40dB, Hamalgama), VOX sube a 17-18%, mientras que el PSOE cae a 23-25%.

: 35-40% (CIS, 40dB, Hamalgama), sube a 17-18%, mientras que el cae a 23-25%. Castilla y León (15 marzo) : Legislatura agotada, tensiones con Vox en presupuestos.

: Legislatura agotada, tensiones con en presupuestos. Andalucía (junio): El PP pierde margen, mientras que el crecimiento de Vox es lento.

“¿Se percibe algún movimiento en esa dirección por parte de los partidos? Ninguno”, concluye el autor, señalando encuestas nacionales que indican una tendencia hacia la derecha: juntos, PP y VOX alcanzan hasta un 58% en Aragón, con un trasvase significativo de votos del PSOE.

En Extremadura, donde ya hubo bloqueos presupuestarios previos, la derecha ha virado más hacia VOX.

La presión tras la caída post-DANA en Valencia (donde el 75% exige la dimisión de Mazón) así como las tensiones en Extremadura o Cantabria incrementan esta fragmentación.

Jiménez Losantos entrelaza su crítica con la proyección hacia 2026: un año lleno de votaciones en España, donde se pondrá a prueba la madurez política de la derecha.

Según la media de las encuestas en este arranque de 2026 (incluyendo sondeos de Sigma Dos, GAD3, 40dB, EL PAÍS/Cadena SER, CIS y agregadores como Electocracia o Electográfica), las tendencias de voto para unas hipotéticas elecciones generales en España muestran un panorama de polarización creciente, con el bloque de derechas (PP + VOX) ampliando ventaja sobre la izquierda.

PP ( Partido Popular ): alrededor del 29-31%

→ Líder en la mayoría de encuestas privadas, pero con leve recuperación o estancamiento reciente. En algunos sondeos baja respecto a picos de 2025, pero mantiene primera posición en agregados no-CIS.

( ): en la mayoría de encuestas privadas, pero con o estancamiento reciente. En algunos sondeos baja respecto a picos de 2025, pero mantiene primera posición en agregados no-CIS. PSOE : 26-29% (en torno a 27-28% en promedio de privadas; 31,7% en el último CIS de enero)

→ Hundimiento significativo en muchas encuestas privadas (pérdidas de 3-5 puntos respecto a 2023), llegando a mínimos de legislatura en varios barómetros. El CIS lo mantiene más alto, pero con ventaja reducida.

: (en torno a en promedio de privadas; en el último CIS de enero) en muchas encuestas privadas (pérdidas de 3-5 puntos respecto a 2023), llegando a mínimos de legislatura en varios barómetros. El CIS lo mantiene más alto, pero con ventaja reducida. Vox : 16-18% (algunos sondeos lo sitúan cerca del 18% , otros en 17-17,7% )

→ Fuerte ascenso claro en casi todos los sondeos de 2026. Sube 5-6 puntos en estimaciones recientes, capitalizando descontento con el Gobierno y trasvase desde el PSOE y abstención.

: (algunos sondeos lo sitúan cerca del , otros en ) claro en casi todos los sondeos de 2026. Sube en estimaciones recientes, capitalizando descontento con el Gobierno y trasvase desde el PSOE y abstención. Sumar (incluyendo confluencias): alrededor del 6-9%

→ Descenso continuado , perdiendo fuelle respecto a 2023.

(incluyendo confluencias): , perdiendo fuelle respecto a 2023. Podemos (por separado en algunos sondeos): 3-5%

→ Muy debilitado, luchando por el umbral electoral en muchas circunscripciones.

Bloque derechas (PP + Vox): ventaja de 10-13 puntos sobre el bloque de izquierdas en la mayoría de agregados recientes. En algunos sondeos supera los 190 escaños (mayoría absoluta posible).

Bloque izquierdas (PSOE + Sumar + aliados menores): en retroceso, sin mayoría clara en la mayoría de proyecciones.

Motivos principales de estas tendencias (según análisis de medios y encuestadoras):

Hundimiento del PSOE por escándalos y desgaste gubernamental (casos de corrupción, polémicas en coalición, gestión económica/inmigración, imputaciones varias en diciembre 2025-enero 2026). Trasvase directo de votos socialistas hacia VOX (hasta 4% del electorado del PSOE de 2023 según Sigma Dos).

por escándalos y desgaste gubernamental (casos de corrupción, polémicas en coalición, gestión económica/inmigración, imputaciones varias en diciembre 2025-enero 2026). Trasvase directo de votos socialistas hacia (hasta 4% del electorado del PSOE de 2023 según Sigma Dos). Fidelidad y movilización del electorado de VOX , que capitaliza el descontento con el Gobierno Sánchez y temas como inmigración, seguridad, «agenda woke» o indultos/amnistía.

, que el descontento con el Gobierno Sánchez y temas como inmigración, seguridad, «agenda woke» o indultos/amnistía. PP estable pero sin despegar del todo: recupera algo a costa del PSOE en algunos sondeos, pero pierde fuelle cuando Vox crece mucho (efecto «techo» o competencia en la derecha).

pero sin despegar del todo: recupera algo a costa del PSOE en algunos sondeos, pero pierde fuelle cuando Vox crece mucho (efecto «techo» o competencia en la derecha). Desmovilización y fragmentación en la izquierda no socialista: Sumar y Podemos siguen en caída libre por divisiones internas y pérdida de confianza.

no socialista: Sumar y Podemos siguen en caída libre por divisiones internas y pérdida de confianza. Polarización extrema: el debate se centra en bloques (derecha vs. izquierda/sanchismo), beneficiando a Vox como «voto útil anti-Sánchez» en sectores desencantados.

Ls proyecciones clave:

Comunidad Fecha PP (%) Vox (%) PSOE (%) Notas Aragón 8 feb 35-40 15-17 23-25 Bloqueo presupuestos C-L 15 mar – – – Legislatura agotada Andalucía Junio 40,7 Estancado Sube Riesgo absoluto Valencia Pendiente Desgaste DANA +7 escaños Baja Mayoría derecha

El artículo concluye planteando una pregunta inquietante: ¿cederán finalmente el PP y VOX ante esta descomposición o continuarán alimentando sus mezquindades en unas elecciones autonómicas que podrían definir el futuro del país?