La sanchista ‘telePedro’ da voz a la ‘Charo’ que vociferó a la oposición en el Congreso y acaba retratándose

Alguien que se atrevió a alzar la voz. Así presentó Gonzalo Miró en ‘Directo al grano’ (TVE) a Feli Velázquez, la jubilada ex secretaria de Movimentos Sociales de Partido Comunista y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La pensionista ‘espontánea’ que interrumpió la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados a gritos tras el ‘no’ al decreto ómnibus.

Siempre es la misma historia, cuelan a una sindicalista afín a su ideología y la presentan como una ciudadana cualquiera.

Feli Velázquez expresó su indignación con la situación actual en la televisión pública española. Eso sí, a la jubilada se le olvidó que el Gobierno Sánchez lleva siete años en el poder:

“Hay muchos trabajadores que están todo el día en la calle protestando. Yo creo que es un hecho más del hartazón que tenemos con la situación que estamos pasando. A mí no solamente fue por el tema de las pensiones, que desde luego yo soy pensionista y me importa, pero también fue por el tema de los desahucios. Soy activista desde la creación de la plataforma de afectados por la hipoteca y hemos podido comprobar cómo durante estos años desde el COVID se han suspendido una serie de desahucios. Además, las dos cosas van ligadas, es decir, hay pensionistas que tienen a sus hijos con su pareja y con los niños viviendo en su casa. Si a esas personas no le revalorizas lo que es la pensión, en la mayoría de los casos tienen dificultad para llegar a final de mes dos partes de la familia. Es escudo social, digamos, que todo está interconectado”.

“Si tenemos en cuenta cómo está la cesta de la compra, cómo están los alquileres, cómo está el poder acceder a una vivienda… pues afecta muchísimo. Y en una familia, a cincuenta euros, pues son cincuenta euros, que por lo menos a lo mejor ya lo de comer pescado parece que ha pasado a un segundo término, pero desde luego es una pasada”, prosiguió la activista.

Los grupos votaron ‘no’ al conjunto de leyes

Andrea Levy, concejal del PP, recordó a Feli Vázquez que el Gobierno no tiene mayoría absoluta en el Congreso, por tanto, las cosas se tienen que debatir. Y para poder hacerlo, se tienen que debatir cada uno de los temas, no todos en conjunto.

“Dicho esto, ¿va a haber tiempo para la revalorización de las pensiones? Claro que sí, y se van a revalorizar porque los grupos que ayer votaron que no al conjunto de todas las leyes ya han expresado su deseo y voluntad de que se revaloricen las pensiones y el Gobierno está además a tiempo de hacerlo. Por lo tanto, calma y tranquilidad a los pensionistas porque hay tiempo, si el Gobierno tiene voluntad, a que esa revalorización se vea reflejada en el mes de febrero. Lo que creo es que aquí hubo una operación política comunicativa que yo no puedo comprender y no entiendo por qué el gobierno lo quiso hacer así para tener antes un titular que una buena noticia para los pensionistas”, explicó Levy.

La activista hizo caso omiso y culpó a Alberto Núñez Feijóo de decir “imbecilidades” hacia la gente que está pasándolo mal, como que no votaba el conjunto de medidas porque estaba el tema de la ocupación.

“Perdona, está el tema de la vivienda, está el tema de un derecho que viene en nuestra Constitución. Y ellos están defendiendo a los grandes propietarios. Y es lo único que les importa. Si Esperanza Aguirre no hubiera vendido las viviendas y Ana Botella no hubieran vendido las viviendas sociales que vendieron, que luego se ganó en un pleito…”.

A la activista le faltó culpar a Franco, eso sí, Feli, Pedro Sánchez gobierna el país desde hace siete años.