Nicolás Redondo sacude al ‘llorón’ Puente por victimizarse en el Senado: “Uno viene llorado de casa”

Nicolás Redondo no se contuvo en Espejo Público.

Mientras Óscar Puente, ministro de Transportes, comparecía en el Senado para defender su gestión tras el trágico choque de trenes en Adamuz, que dejó un saldo de 45 muertos, el expolítico socialista movía la cabeza en señal de desaprobación. La chispa que encendió la polémica fueron las declaraciones del ministro sobre su falta de sueño a raíz del accidente. “Uno viene llorado de casa”, expresó Redondo, claramente indignado. “Lo que uno duerma o deje de dormir… ¡Hay 45 muertos, por favor!”.

Este cruce de declaraciones se produce en un momento complicado para el Gobierno de Pedro Sánchez. El siniestro en Córdoba, posiblemente ocasionado por un fallo en la infraestructura, ha puesto en entredicho la red ferroviaria nacional. A pesar de que Puente aseguró que su labor “no se podía hacer mejor”, las revisiones recientes no habían detectado irregularidades. Para Redondo, expulsado del PSOE debido a sus críticas internas, está claro: “Es un accidente humano. Se puede hacer mejor o peor”. Denuncia la falta de una “visión responsable” tanto por parte del ministro como del Ejecutivo.

La aparición de Puente en la Cámara Alta no logró calmar las tensiones. El PP está considerando revertir su intervención para exigir la presencia de Sánchez, quien ha estado ausente casi dos años, salvo en el famoso caso Koldo. Por otro lado, Yolanda Díaz salió al paso para defender al ministro, argumentando que el PP “no tiene autoridad” para pedir explicaciones y reclama más inversión en el sector ferroviario. Críticos como Jorge Azcón, presidente de Aragón, le acusan de ser el “peor ministro de Fomento” por priorizar la “bronca política” sobre una gestión efectiva. Las reducciones en la velocidad en líneas como Madrid-Barcelona han incrementado la sensación de inseguridad entre los usuarios.

Redondo hace hincapié en distinguir entre responsabilidad jurídica y política: “Yo soy el último responsable. Habría dimitido desde el primer día”. Por su parte, Puente rechaza dejar su cargo y asegura que asistirá al funeral de Estado: “Miraré a las víctimas a la cara. Yo sí he hecho mi trabajo”. El Gobierno se ampara en el artículo 108 de la Constitución para que asuma responsabilidades solidariamente.

Antecedentes del choque

La tragedia ocurrida en Adamuz no es un hecho aislado. Informes anteriores ya denunciaban el mal estado de las vías. Hace meses, Puente prometía un AVE capaz de alcanzar los 350 km/h; sin embargo, ahora las improvisaciones con velocidades variables están generando una “sensación de inseguridad”, tal como señala Azcón.

La presión aumenta. Feijóo exige ya la salida de Puente, mientras que Ayuso dirige sus dardos hacia Sánchez.

Si no se ofrecen respuestas claras y satisfactorias, podría desencadenarse una crisis mayor. Redondo insiste: la política requiere asumir errores y no caer en la victimización. ¿Se avecina una dimisión? El funeral que tendrá lugar en Huelva será un verdadero termómetro para medir la resistencia del ministro.