Alfonso Serrano pone a bailar al diputado de Más Madrid que no sabe por dónde le viene el aire

Nadie les compra el relato.

Alfonso Serrano, secretario General del Partido Popular de Madrid, desmontó en un santiamén a la izquierda, que utiliza a los pensionistas como rehenes para responsabilizar a la oposición. Lo hizo en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) este lunes 2 de febrero de 2026, en la cara de Eduardo Rubiño, el joven portavoz adjunto de Más Madrid, quien trató de defender las sucias trampas del Gobierno Sánchez.

Eduardo Rubiño: ¿De qué estáis en contra por ejemplo del decreto antidesahucios? Alfonso Serrano: Por supuesto. Para no proteger a ‘caras’. Eduardo Rubiño: Exactamente para no proteger a personas vulnerables que se pueden ver en la calle con efecto de vuestros votos… Alfonso Serrano: ¡A caraduras! Eduardo Rubiño: De su casa… Alfonso Serrano: No es suya. Estáis en un gobierno y lleváis aguantando siete años en un gobierno con unos socios que son por los que decidisteis embarcaros en esta aventura, lo que no vale es que cuando Junts, ERC, PNV y Bildu, con esos votos tenéis pensiones. Esos votos son los que hicieron a Yolanda Díaz ministra y Pedro Sánchez presidente. Si queréis pensiones es muy fácil, se plantea sólo.

El diputado popular explicó claramente la treta de los socialistas y la solución del PP, presentar la revalorización de las pensiones de manera independiente: