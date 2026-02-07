¿Qué pintaba Vito Quiles en el mitin de cierre de campaña del PP en Aragón?

Vito Quiles en el mitin del PP en Aragón.

¡Vaya, vaya!

Quién iba a decir que el cierre de campaña del Partido Popular en Aragón iba a parecerse más a un episodio de Saturday Night Live que a un mitin político convencional.

Allí estaba, en el epicentro del jaleo, el periodista e influencer Vito Quiles, ese chaval de Elche que ha pasado de ser un estudiante de periodismo a convertirse en el azote viral de la izquierda.

Su presencia sorprendió a más de uno, como si hubiéramos invitado a un toro a una tienda de porcelana…

Y no estaba solo: compartió escenario con los Meconios, esos estupendos humoristas que con sus canciones irreverentes hacen que el público se ría a carcajadas mientras se pregunta si los uyo es comedia o profecía.

¡Menuda mezcla explosiva! I

Pero vayamos al grano, porque Vito no es solo un invitado cualquiera.

Siempre ha sido uña y carne con Alvise Pérez, ese eurodiputado de Se Acabó la Fiesta que irrumpió en las europeas como un vendaval de memes y denuncias.

Fue incluso su jefe de prensa, su sombra en campañas, y juntos formaron un dúo dinámico que hacía temblar timelines en X (antes Twitter).

Sin embargo, esta aparición estelar junto a Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo huele a ruptura de amarras.

¿Será que Vito ha decidido navegar en solitario, o al menos cambiar de barco?

Podría ser una señal de que ha cortado lazos con Alvise, quien últimamente parece más ocupado en Bruselas que en las trincheras españolas.

Y ojo, porque el objetivo del PP parece claro: ir a por el voto joven, ese electorado volátil que se mueve entre TikToks y reels.

En un final de infarto, donde los resultados se decidirán por unos cientos de votos –¡como si fuera un partido de fútbol en el descuento!–, Azcón y Feijóo apostaron por atacar a VOX, criticar a Santiago Abascal y por inyectar un poco de edgy a su campaña.

Ahora, para los que no lo conozcan (¿dónde han estado viviendo, bajo una roca?), expliquemos quién es este Vito Quiles.

Nacido en Elche en el año 2000, Vito Zoppellari Quiles –sí, tiene un apellido italiano por parte de padre– creció en una familia mixta y se mudó a Madrid para estudiar Periodismo en la Universidad Complutense.

Aunque no terminó todos los créditos según algunas fuentes, eso no le impidió lanzarse al ruedo mediático.

Empezó durante la pandemia en Estado de Alarma (EDA TV), el medio digital fundado por el maniobrar Javier Negre, donde se curtió como reportero de trinchera.

¿Qué hace? Pues lo que mejor se le da: confrontar a políticos de izquierda en la calle, micrófono en mano, grabando todo para sus redes sociales. Ha perseguido a ministros, ha generado virales con preguntas incisivas y ha acumulado millones de visualizaciones criticando al Gobierno de Pedro Sánchez.

Se ha hecho famoso por su estilo «incómodo», ese que mezcla activismo con periodismo de guerrilla.

¿Por qué tanto revuelo? Porque en un mundo de tertulias aburridas, Vito es el tipo que sale a la caza, convirtiendo cada encuentro en un espectáculo.

Es presumido, sí –con su look cuidado y su confianza en sí mismo que roza la arrogancia–, pero también incansable: viaja por España, organiza tours por universidades y no para de denunciar lo que él llama «corrupción izquierdista».

Algunos lo ven como un héroe de la libertad de expresión; otros, como un provocador ultra. ¡Y vaya si provoca!

Pero no todo es glamour en el mundo de Vito.

Los de Podemos, Pablo Iglesias y todos los sectarios de Izquierda, que son muchos, lo sufren y se revuelven como culebras.

Recurriendo a menudo a la agresión física y siempre a la amenaza.

Intentan desactivarlo a él y a otros como al gran Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital inasequible al desaliento, con tácticas matoniles: violencia verbal, acosos y hasta mandando «reporteras falsas» a hostigarlos en eventos.

Imagínense: Vito tratando de hacer su trabajo, y de repente, una supuesta periodista que en realidad es una activista podemita enviada para boicotearlo.

¡Es como si el circo político se hubiera mudado a las calles! Iglesias, en particular, ha tenido cruces épicos con él, acusándolo de todo menos de guapo.

Pero Vito, fiel a su estilo, responde con más vídeos y más denuncias, convirtiendo cada ataque en combustible para su fama.

Y aquí viene el toque conspiranoico, porque no podemos descartar que la presencia de Vito en el cierre del PP esté relacionada con su ‘patrón’ Negre –sí, Javier Negre, su jefe en EDA TV– y con alguna maniobra astuta para conseguir financiación popular en el futuro.

¿Será que Negre, desde las sombras, mueve hilos para posicionar a su pupilo en nuevos escenarios?

¿O es Vito explorando alianzas para un proyecto propio, quizás un medio financiado por donaciones de fans?

En política, nada es casual, y este movimiento podría ser el preludio de algo más grande: un fondo crowdfunded para batallas mediáticas venideras. ¡Quién sabe, quizás pronto veamos un «Vito TV» patrocinado por el pueblo!

En fin, el acto se celebró este viernes 6 de febrero de 2026 en Zaragoza, con cañas, canciones y un ambiente de fiesta preelectoral.

Ahora solo queda esperar al domingo, cruzar los dedos y ver si este cóctel de humor, controversia y estrategia da sus frutos.

¿Pillará el PP gracias a Vito y los Meconios esos restos que le podrían hacer llegar a los 30 escaños?

¿O será otro capítulo en la eterna comedia española?

Pase lo que pase, una cosa es segura: la política nunca deja de sorprendernos… ¡y de hacernos reír!

LOS MECONIOS

Los Meconios, el duo integrado por los valencianos Sergio Martínez y Mario Camps, brillo en el acto con su característico humor y gran talento.

Amigos desde 2005 tras formar parte de una banda de heavy metal, alcanzaron notoriedad en 2017 gracias a parodias en YouTube.

Su giro hacia la sátira política llegó con Patriarcado, una versión sobre ABBA que les permitió ganar popularidad rápidamente.

Con letras que critican a la izquierda, a Sánchez y al feminismo radical, sus composiciones son contundentes aunque ellos las consideran humorísticas. Han compartido escenario con figuras como Vox, mientras que tanto Santiago Abascal como Isabel Díaz Ayuso han coreado sus canciones.

Sin embargo, no han estado exentos de controversia: la Fiscalía intervino en 2022 y feministas han pedido su cancelación.

Cuentan con una empresa dedicada a crear canciones personalizadas para bodas o divorcios. Su lema refleja su enfoque: «Hacemos el tonto, pero lo queremos hacer bien».

Inicio explosivo : La actuación de Los Meconios , incluyendo la «canción definitiva sobre Pedro Sánchez» así como parodias dirigidas a Gabriel Rufián , arranca con fuerza.

: La actuación de , incluyendo la «canción definitiva sobre Pedro Sánchez» así como parodias dirigidas a , arranca con fuerza. Discursos clave : En su intervención, Feijóo lanza un mensaje optimista; mientras tanto, Azcón rechaza cualquier trasvase del Ebro y califica como «inútil» el voto hacia Vox.

: En su intervención, lanza un mensaje optimista; mientras tanto, rechaza cualquier trasvase del Ebro y califica como «inútil» el voto hacia Vox. Cierre con Quiles: Tras concluir su intervención, se marcha con miembros de Nuevas Generaciones para tomar unas cervezas mientras critica duramente a Pilar Alegría y al PSOE.

Pedro Sánchez cargó ayer contra ellos: «Invitan a un grupo que reivindica el golpe del 36».

A su vez, la desangelada Pilar Alegría acusó a Azcón de haber «bebido el veneno del odio».

El domingo 8 de febrero será decisivo para Zaragoza; será entonces cuando se determine si Azcón logra ampliar su poder o si la dispersión del voto le juega una mala pasada.

Detalles del mitin que marcan la diferencia

Durante su intervención, Azcón atacó al PSOE por lo que califica como una «campaña miserable» y critica a VOX, tildándolos de «populistas del voto inútil».

Por su parte, Feijóo elogió a Azcón: «Qué buena gente sois, qué buena tierra tenéis».

Su objetivo: acercarse así a la mayoría absoluta de 34 escaños.

El propósito del PP es arañar dos diputados: uno en Zaragoza y otro en Huesca.

En esta lucha, los votos son decisivos; aunque el PP está cerca de la victoria, se enfrenta a la evidencia de VOX, dinamizado por la campaña de Abascal pueblo a pueblo, no ha parado de subir en las encuestas y se asoma un triunfo brillante, que le hará probablemente imprescindible.