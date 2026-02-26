A Bono le empiezan a salir los colores en forma de billetes: más de 7 millones en activos

José Bono, quien fuera ministro de Defensa y presidente del Congreso, ha visto florecer su patrimonio familiar, que se aproxima a los 7,3 millones de euros en activos y 5,1 millones en patrimonio neto. Estos datos provienen de cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, que revelan un panorama de inversiones discretas pero sustanciosas, ideales para alguien que ha transitado desde la presidencia de Castilla-La Mancha hacia el ámbito privado.

Según detalla The Objective, el entramado empresarial está formado por seis sociedades, cinco localizadas en España y una más en República Dominicana. La más destacada es Hípica Almenara, que hasta 2018 contabilizaba más de 2,8 millones en activos, aunque no ha actualizado sus cuentas desde entonces, dejando un halo de incertidumbre sobre su situación financiera. Le sigue Viveros 02031924, con 1,4 millones en inversiones financieras y bienes, y Joasa 2012, que para 2024 suma 1,84 millones en activos y un millón en patrimonio neto, gracias a reservas generadas por beneficios previos.

Y no faltan las conexiones internacionales. Joasa 2012 es propietaria de cinco inmuebles en Tánger, valorados en 260.000 euros, adquiridos entre 2023 y 2024 en la zona costera de Ben Charki. Curiosamente, esto coincide con cambios diplomáticos relacionados con el Sáhara. En 2022, esta sociedad reportó ingresos por 1,51 millones, un máximo antes de experimentar una caída y luego recuperarse hasta los 810.400 euros en 2024.

El salto al Caribe y lazos familiares

La filial Teilvelpir RD, controlada al 99,9% por Tojsama 14, suma un total de 532.385 euros desde su sede en Santo Domingo. En 2020, Bono recibió la nacionalidad dominicana del presidente Luis Abinader, registrando cuatro nombres comerciales: Sociedad Veleta, Teivelpir RD, Vetapir y Tiseck Group. Todas comparten ubicación en el edificio Centre One, situado en la avenida Mustafa Kemal Atatürk 39, junto a Medcap Energy Caribe, empresa asociada a Dimas de Andrés Puyol, un millonario valenciano, y a Juan Segovia, exsocialista madrileño que posee el 20% de la firma encargada de gestionar un proyecto solar valorado en 133 millones.

Esto es un negocio familiar típico. José Bono hijo lidera tanto Joasa 2012 como dirige Hípica Almenara, un centro ecuestre ubicado en Toledo, donde ofrece clases y cría caballos; él mismo es jinete desde los ocho años y compite en saltos. Por su parte, tanto Ana Bono como Amelia Bono figuran como socias o administradoras en varias empresas familiares. Además, la sociedad Ahorros Familiares Saja vendió un ático en el barrio de Salamanca por 400.000 euros, distribuyendo después unos impresionantes 800.000 euros en dividendos tras obtener un beneficio del 72% durante el año 2024.

Cifras que galopan

Para tener una idea clara del peso específico de cada sociedad:

Sociedad Activos (euros) Patrimonio neto (euros) Notas clave Hípica Almenara >2,8 millones No actualizado Sin cuentas desde 2018 Viveros 02031924 1,4 millones – Inversiones financieras Joasa 2012 1,84 millones >1 millón Inmuebles Tánger Ahorros Familiares Saja ~1 millón – Venta ático Salamanca Tojsama 14 305.944 238.955 Matriz dominicana

Estas entidades se enfocan principalmente en bienes raíces, finanzas y reservas económicas, manteniendo niveles bajos de deuda. Desde que dejó la política en 2011 para dedicarse a asesorías y conferencias, el patrimonio ha ido creciendo notablemente.

Por otro lado, cabe mencionar que Sofía Bono, la única hija no registrada entre las sociedades familiares, ha optado por otros caminos profesionales. Mientras tanto, su hermano mayor se dedica a promocionar botas Tucci y monturas artesanales a través de las redes sociales; una mezcla interesante entre el mundo ecuestre y el negocio moderno. En cuanto a sus actividades dominicanas, solo una de las empresas tributa regularmente; las demás se encuentran suspendidas. Este panorama añade matices a un imperio familiar que avanza con paso firme.