El socialista José Bono viajó a Marruecos con su amigo íntimo para respaldar la entrega del Sáhara y ‘pillar’

José Bono, quien fuera ministro de Defensa y presidente del Congreso, no parece estar satisfecho con su vida alejada de la política.

Junto a su cercano amigo Juan Segovia, exdiputado socialista, aterrizó en El Aaiún con el objetivo de mostrar su respaldo a la postura marroquí en el contencioso del Sáhara Occidental. El viaje se llevó a cabo justo cuando Pedro Sánchez modificó la dirección de la política española hacia Rabat, lo cuenta el periodista Enrique Martínez Olmos en Esdiario.

La comitiva incluyó, además, a un ministro del gobierno de Evo Morales, en un momento crucial. España había dado su apoyo al plan de autonomía marroquí para la antigua colonia, lo que marcó un cambio histórico en marzo de 2022 y desató la ira de Argelia y del Frente Polisario. Bono y Segovia, quienes abandonaron su escaño en la Asamblea de Madrid en 2018, se unieron a esta misión para validar la entrega del territorio. No se trató de una simple visita turística: el momento sugiere una mezcla de influencias políticas y empresariales.

Mientras tanto, en República Dominicana, estos dos socialistas han tejido una compleja red empresarial que plantea serias dudas sobre tráfico de influencias. Bono consiguió la nacionalidad dominicana en septiembre de 2020 y ha registrado cuatro empresas: Sociedad Veleta, Teivelpir RD, Tevapir y Grupo Tiseck. Todas ellas tienen su sede en el edificio Centre One, situado en la avenida Mustafa Kemal Atatürk 39, en Santo Domingo. En ese mismo lugar opera Medcap Energy Caribe, donde Segovia es socio al 20%, habiendo logrado contratos solares por un total de 146 millones de dólares.

El vínculo entre ellos es Dimas de Andrés Puyol, un millonario valenciano que Forbes ha catalogado como la mayor fortuna de su comunidad para 2025. Su empresa energética no solo comparte dirección con las de Bono, sino que también mantiene entornos legales similares. En noviembre de 2020, Segovia constituyó otra firma llamada Atitlan, también desde esos despachos. Gracias a las gestiones de Bono, este último ha asesorado al presidente dominicano, Luis Abinader. Según destaca Periodista Digital, esta tríada –Bono, Segovia y De Andrés– ha formado una red empresarial casi imbatible.

La fortuna acumulada por Bono despierta suspicacias. Su empresa Joasa 2012, que él mismo administra junto a su hijo como apoderado, ha visto triplicar su valor: pasó de 287.707 euros en 2020 a 1,84 millones en 2024. Esta sociedad incluye cinco propiedades en Tánger (Rue Ben Charki) adquiridas entre 2023 y 2024 por un total de 259.901 euros, justo después del cambio político sobre el Sáhara. En 2024, sus ingresos alcanzaron los 810.400 euros. ¿De dónde provienen realmente esos fondos? Las cuentas han crecido con su llegada a República Dominicana y sus bienes marroquíes, pero surgen interrogantes sobre los asesores y posibles favores políticos.

Conexiones con el poder socialista

Por otro lado, es interesante señalar que Segovia, primo de Borja Cabezón –quien ha estado envuelto en escándalos fiscales relacionados con el PSOE– teje conexiones con el círculo cercano a Sánchez. Además, se sabe que Bono ayudó a cobrar facturas a Bernardo Castillo, un hombre vinculado a José Luis Ábalos en República Dominicana. Koldo García recomendó a Castillo utilizando membrete ministerial. A su vez, se ha documentado que Bono solicitó favores a Koldo para colocar a un joven en la empresa pública Ineco con un sueldo anual cercano a los 36.000 euros.

En República Dominicana, mientras tanto, Medcap avanzaba concesiones bajo la mediación activa de Bono. Por otro lado, se sabe que De Andrés gestiona activos lujosos valorados en 420 millones dentro del territorio español mediante su firma Medcap Real Estate. La UCO considera a Castillo como una figura clave para los negocios caribeños que abarcan desde pruebas covid hasta estructuras más opacas.

Empresa Socio clave Actividad Valor contratos Medcap Energy Caribe Juan Segovia (20%) Energía solar 146 millones $ Joasa 2012 José Bono Patrimonio 1,84 millones € Atitlan Juan Segovia Asesoría Vinculada a Bono Sociedad Veleta et al. José Bono Asesoramiento Sede compartida

El viaje realizado hacia El Aaiún no fue un evento aislado; estuvo acompañado por visitas previas tanto de Segovia como de Bono hacia territorios disputados, alineándose así con Marruecos. ¿Se trata acaso de una mera coincidencia? Cabe recordar que Bono mostró públicamente su apoyo al plan autónomo. En cuanto a sus empresas en República Dominicana, solo una está tributando activamente; las demás permanecen inactivas.

Y ya para finalizar algunas curiosidades: se dice que Bono reside actualmente en Santo Domingo junto a Segovia, apodado «novio» entre sus amigos durante tertulias informales. Por otra parte, De Andrés es considerado como una especie de «celestina» empresarial dentro del entramado. Es curioso cómo Joasa adquirió inmuebles en Tánger justo después del visto bueno español sobre el Sáhara; además, Segovia asesoró al presidente Abinader gracias al apoyo directo proporcionado por Bono, mientras Sánchez cedía espacio para ONU Turismo. Estos datos invitan sin duda alguna a reflexionar: ¿se trata realmente solo de amistad o hay algo más profundo relacionado con intereses comunes?