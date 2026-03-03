Fallece Fernando Ónega a los 78 años, cronista esencial de la Transición española

Fernando Ónega, una de las voces más emblemáticas del periodismo español, ha fallecido este 3 de marzo de 2026 en Madrid, a la edad de 78 años. Su carrera se forjó en los convulsos inicios de la democracia, convirtiéndolo en testigo y protagonista de la España contemporánea, desde los pasillos de La Moncloa hasta las ondas radiofónicas que han influido en el pensamiento colectivo durante generaciones.

Originario de la modesta aldea de Mosteiro, en Pol de Lugo, este gallego con raíces campesinas ascendió rápidamente en el ámbito periodístico. Hijo de agricultores, su infancia estuvo marcada por la escucha de emisoras clandestinas como Radio Pirenaica y Radio Moscú en la vieja radio familiar. A los 13 años ya comenzaba a colaborar con La Noche en Santiago de Compostela, y a los 15 publicaba una página semanal en El Progreso de Lugo, donde entrevistaba a artistas del Gran Teatro. Su inclinación por el periodismo surgió tras abandonar el seminario, una decisión que su hermano facilitó al introducirlo en el mundo de la prensa local.

Su llegada a Madrid supuso un punto de inflexión. Proveniente del ámbito falangista, fue subdirector del diario Arriba, jefe de prensa del régimen franquista y columnista en Pueblo. En mayo de 1977, Adolfo Suárez lo designó director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno. En ese puesto, Ónega fue responsable de redactar muchos discursos presidenciales, incluyendo el famoso «Puedo prometer y prometo», que resonó durante las primeras elecciones democráticas y el proceso constituyente. Este periodo ha sido analizado por historiadores como Nicolás Sesma, que lo consideran un claro ejemplo del cambio hacia la democracia, posicionándolo como un nexo entre el franquismo y la Transición.

Su influencia se extendió a todos los medios. En el ámbito radiofónico, se unió a la Cadena SER en 1979 con comentarios para Hora 25. El 10 de febrero de 1981 asumió la dirección de informativos justo antes del golpe del 23-F, cubriendo los eventos en directo: «Ese fue mi verdadero debut radiofónico», recordaba más tarde en un podcast de la APM. Mantuvo al público informado al instante, un hito que él mismo consideraba crucial tras cuatro décadas bajo el franquismo. Dirigió informativos en COPE (1986-1990), ocupó el cargo de director general en Onda Cero en dos periodos (1992-1993 y 2000-2002), y colaboró con figuras como Luis del Olmo, Carlos Herrera en Herrera en la onda, y Carlos Alsina en Más de uno y La Brújula, donde cerraba con su famosa sección «La carta de Ónega». Se retiró del micrófono diario el 1 de septiembre de 2022 tras más de cuatro décadas: «Me he olvidado completamente que existían puentes; no he disfrutado nunca uno».

En televisión, hizo su debut en TVE dirigiendo programas como Siete días (1978-1979) y Revista de Prensa (1980), además ocupó el cargo como director de Relaciones Externas. En Telecinco presentó informativos y analizó política en Entre hoy y mañana junto a Luis Mariñas, mientras que en Antena 3 (1997-1999) condujo la edición nocturna de Antena 3 Noticias. También participó como colaborador en programas como Saber vivir, La mañana de TVE1, así como 59 segundos o El programa de Ana Rosa.

En cuanto a prensa escrita, dirigió el periódico Ya (1985-1986), fundó El Confidencial y creó la agencia OTR Press, además firmó columnas para publicaciones como La Vanguardia, La Voz de Galicia y El Progreso. Desde 2019 ocupaba la presidencia del medio digital dirigido a mayores, 65ymás.com, cuyo éxito se atribuye a su liderazgo junto a Paco Valle, CEO.

Sus libros son un reflejo profundo e íntimo. Entre sus obras destacan El termómetro de la vida (2004), una biografía sobre Suárez titulada Puedo prometer y prometo (2013), así como Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2015) y Qué nos ha pasado, España (2017). Estas obras entrelazan crónicas personales con historia reciente, aportando testimonios significativos, incluido uno del rey.

Compañeros y amigos destacan su rigor profesional. Así lo definió Carlos Alsina, quien lo describió como «la voz serena ante la tormenta». En la entrega del Premio APM que recibió en 2024 se le reconoció por «casi seis décadas trasladando actualidad». El jurado del Premio Ondas 2020 valoró su «mirada equilibrada» así como su papel pionero en espacios radiofónicos dedicados a opinión. Su hija, Sonsoles Ónega, actual Premio Planeta 2023, junto a su otra hija, Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas en TVE, heredaron su amor por el periodismo. Tras casarse nuevamente con Ángela, quien le donó un riñón salvándole la vida, formaron juntos una familia unida por esta vocación.

Su carrera estuvo salpicada por numerosos galardones:

Premio Ondas : 1970, 1979 (Nacionales de Radio) y 2020 (Trayectoria).

: 1970, 1979 (Nacionales de Radio) y 2020 (Trayectoria). Antena de Oro (1994) por Las Noticias emitidas por Telecinco.

(1994) por Las Noticias emitidas por Telecinco. Medalla Castelao (2001).

(2001). Micrófono de Oro (2007).

(2007). Premio APM Honorífico (2024).

(2024). Reconocido como Hijo Predilecto de León y Hijo Adoptivo tanto Lalín como Pol.

Trayectoria vital y profesional

Nacido el 16 de junio de 1947 en Mosteiro, Pol, Lugo, Fernando Ónega López se formó tanto en periodismo como en ciencias políticas; fundamentos que cimentaron su análisis riguroso. Abandonó el seminario con solo 15 años para debutar profesionalmente con sus escritos para El Progreso.

Algunos hitos destacados:

Subdirector del diario Arriba y columnista para Pueblo durante los años setenta.

Director adjunto al presidente Adolfo Suárez desde 1977; autor del célebre «Puedo prometer y prometo».

Director informativo para la Cadena SER durante los acontecimientos del golpe del 23-F; trabajó también para COPE entre 1986 y 1990.

Ocupó el cargo directivo general para Onda Cero entre dos etapas distintas: primero entre 1992-1993 luego nuevamente entre 2000-2002.

Presentador tanto para Telecinco como para Antena 3 Noticias durante los años comprendidos entre 1993 hasta finales del milenio.

Presidente desde hace cuatro años hasta su fallecimiento hoy del medio digital destinado a mayores: 65ymás.com .

. Se retiró definitivamente del ámbito radiofónico este pasado año.

Entre sus obras más reconocidas figuran: Puedo prometer y prometo (biografía sobre Suárez), Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar o Qué nos ha pasado, España.

En cuanto a familia: es padre orgulloso tanto de Cristina Ónega (1975) quien ha trabajado para EFE , Onda Cero o TVE; así también es padre Sonsoles Ónega(1977) quien ha trabajado para CNN+, Telecinco o Antena3 siendo ganadora este año pasado del Premio Planeta . Tras haber contraído matrimonio previamente con Marisol Salcedo volvió a casarse posteriormente con Ángela.

Este miércoles abrirá capilla ardiente situada dentro Casa Galicia ubicada Madrid donde amigos así admiradores rendirán homenaje al legado que deja este superviviente histórico cuyas palabras incisivas seguirán resonando dentro memoria colectiva.