Camisetas de fútbol: el dilema entre gastar 150 euros o recurrir a la falsificación

En plena competición mundial, las calles se llenan de aficionados luciendo los colores de sus equipos. Pero tras cada camiseta se esconde una decisión económica que pone en evidencia una realidad incómoda: las camisetas oficiales cuestan entre 100 y 170 euros, mientras que las falsificaciones se venden por apenas 20 euros en la vía pública.

Un recorrido por la Puerta del Sol de Madrid revela el dilema de los hinchas. Algunos confiesan con orgullo haber pagado 150 euros por su camiseta de España o Argentina, considerándolo un sacrificio necesario. Otros, sin embargo, admiten abiertamente que han optado por las copias: «No me puedo permitir una camiseta verdadera. Quiero apoyar a mi equipo y es a lo que he recurrido», explica un aficionado.

Coleccionistas vs. ocasionales

Entre los entrevistados hay perfiles diferenciados. Los coleccionistas justifican la inversión: «Yo las colecciono. Si no las coleccionara, no valdría la pena porque la calidad ya no es como antes», señala un aficionado que pagó 70 euros por su elástica. Para ellos, poseer una camiseta original es cuestión de autenticidad y valor sentimental.

Otros, más pragmáticos, reconocen que «hay muy buenas ediciones falsas» y que la diferencia de calidad no justifica multiplicar por siete el precio. Un hincha argentino compró una réplica de Messi por 9.000 pesos argentinos (aproximadamente 6 euros), mientras que la versión oficial le hubiera costado 150 euros.

El debate ético y económico

La cuestión va más allá del bolsillo individual. Está en juego el tema de la economía sumergida, la evasión de impuestos y el perjuicio a comercios legales como El Corte Inglés, que vende las camisetas oficiales a pocos metros de donde los vendedores ambulantes ofrecen sus réplicas.

«Me parece más ético comprar en una tienda que paga alquiler e impuestos», argumenta un aficionado que optó por la versión oficial. Sin embargo, otro responde: «Apoyo a la gente que trabaja en la calle y se gana el dinero honradamente», relativizando la ilegalidad de las falsificaciones.

Comparativa de precios reveladora

Una visita a una tienda oficial demuestra la magnitud de la brecha económica:

Camiseta oficial de España (roja o blanca) : 150 euros

: 150 euros Camiseta con nombre personalizado : 170 euros

: 170 euros Modelos especiales o de entrenamiento : entre 100 y 150 euros

: entre 100 y 150 euros Conjunto infantil completo : 110 euros

: 110 euros Réplica en la calle: 20 euros

«Estoy en contra de los precios elevados, que son un abuso», sentencia un hincha que, pese a todo, compró la original «como cábala» tras la victoria de su selección.

Un fenómeno global sin solución aparente

El problema se repite en todos los países representados. Desde México hasta Argentina, pasando por Bélgica y Francia, los aficionados enfrentan el mismo dilema. Las marcas deportivas como Adidas mantienen precios uniformes que resultan inaccesibles para gran parte de la población.

La conclusión es unánime entre la mayoría de entrevistados: los precios elevados de las camisetas oficiales fomentan directamente la venta de falsificaciones. «Lo que están logrando con estos precios tan altos es impulsar el mercado negro», resume un aficionado que admite haber comprado tanto originales como copias según la ocasión.

Mientras la competición avanza, el debate continúa sin respuesta clara: ¿es la falsificación un problema de los consumidores o una consecuencia inevitable de políticas de precios abusivas?