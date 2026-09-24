Los 10 temas que marcan política y periodismo este jueves, 24 de septiembre de 2026: Desahucio de Maricarmen, Ceuta, Zapatero...

1. VIVIENDA · POLÍTICA

El desahucio de Maricarmen dispara el debate sobre la protección de los mayores

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa, se convirtió anoche y durante esta madrugada en uno de los principales focos de conversación política en España. El lanzamiento provocó protestas en Madrid y abrió un nuevo choque entre el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital.

Pedro Sánchez calificó esta madrugada el caso de “tragedia social” y responsabilizó a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, a quienes acusó de estar más pendientes de sus intereses inmobiliarios que de atender la emergencia habitacional. Sumar reclama que el Consejo de Ministros apruebe una nueva moratoria antidesahucios, mientras el episodio vuelve a situar la vivienda en el centro del debate institucional.

2. MADRID · OPOSICIÓN

La izquierda prepara un “otoño caliente” contra Ayuso

Las protestas vinculadas al desahucio de Maricarmen continuaron anoche en Madrid y se transformaron en una ofensiva política contra el Gobierno regional. La izquierda madrileña ha presentado el caso como un símbolo de la falta de protección a las personas mayores y de la dificultad para acceder a una vivienda.

Durante la noche se produjeron concentraciones y momentos de tensión, en un clima que los partidos progresistas relacionan con el inicio del curso político y electoral. La crítica se dirige también al Ayuntamiento de Madrid, señalado por no haber evitado el lanzamiento ni ofrecido una alternativa suficiente a la afectada.

3. GOBIERNO · VIVIENDA

Sánchez pide recuperar el escudo antidesahucios en el Congreso

El presidente del Gobierno reclamó esta madrugada al Congreso que permita recuperar las medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios. La petición llega después del lanzamiento de Maricarmen y en plena presión de los ministros de Sumar para que el Ejecutivo adopte una respuesta inmediata.

El asunto ha reabierto las diferencias dentro de la coalición. El PSOE afronta la exigencia de sus socios para aprobar una nueva moratoria, mientras la oposición cuestiona la responsabilidad de las administraciones públicas en la gestión del caso. La vivienda vuelve así a condicionar la agenda parlamentaria de este jueves.

4. POLÍTICA INTERNACIONAL · ONU

Sánchez lleva a la Asamblea de Naciones Unidas su crítica a Trump

Pedro Sánchez pronunció anoche ante la Asamblea General de Naciones Unidas un alegato contra las políticas de Donald Trump. El discurso situó al presidente español en el debate internacional sobre el rumbo de Estados Unidos y sobre el impacto de sus decisiones en la cooperación entre países.

La intervención ha entrado en la agenda política española durante la madrugada porque coincide con varios frentes internacionales abiertos y con el intento del Gobierno de reforzar su perfil exterior. La referencia a Trump añade una dimensión internacional al debate político del día, dominado hasta ahora por la crisis de vivienda.

5. CATALUÑA · PARLAMENT

Una performance antifascista abre el pleno catalán

El Parlament de Cataluña inició ayer el pleno con una acción simbólica contra la ultraderecha. La mayoría de los diputados mostró una imagen inspirada en un cartel republicano en la que una espardeña pisa una cruz gamada de piedra, una escena que generó atención política y mediática durante la jornada.

La performance se presentó como una respuesta a las contradicciones y al discurso de la extrema derecha. El gesto ha reaparecido en la conversación periodística de esta madrugada por su impacto visual y por el clima de confrontación que atraviesa la política catalana.

6. ECONOMÍA · ENERGÍA

La nueva normativa para centros de datos amenaza la salida a Bolsa de Ignis

La nueva regulación sobre centros de datos se sitúa entre los asuntos económicos destacados de este jueves. Según la información publicada durante la madrugada, las exigencias previstas pueden complicar la salida a Bolsa de Ignis, compañía vinculada al sector energético.

El debate combina regulación, consumo eléctrico e inversión. La expansión de los centros de datos ha aumentado la presión sobre las redes y sobre la disponibilidad de energía, mientras las empresas reclaman condiciones que permitan mantener sus planes de crecimiento y financiación.

7. MADRID · PROTESTAS

La tensión por el desahucio llega a las calles y enfrenta a manifestantes y policía

Las movilizaciones por el lanzamiento de Maricarmen provocaron anoche enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Madrid. Las concentraciones se extendieron a otras ciudades españolas, lo que elevó el caso desde un conflicto habitacional local a un asunto de alcance nacional.

La respuesta policial y las imágenes de las protestas reforzaron la presencia del episodio en la conversación pública de esta madrugada. El debate se centra ahora en la responsabilidad de las administraciones, la protección de los inquilinos vulnerables y los límites de las actuaciones judiciales cuando afectan a personas de avanzada edad.

8. POLÍTICA NACIONAL · PSOE-SUMAR

La coalición vuelve a chocar por la respuesta a la emergencia habitacional

El caso de Maricarmen ha abierto otro frente de tensión entre el PSOE y Sumar. Los ministros y dirigentes de Sumar presionan para que el Gobierno apruebe una nueva moratoria antidesahucios, mientras los socialistas deben gestionar las exigencias parlamentarias y el coste político de la crisis.

El desacuerdo se hizo visible durante la noche y continúa marcando la agenda de este jueves. La discusión no se limita a la situación de una inquilina: afecta al modelo de protección social, a la política de vivienda y a la capacidad del Ejecutivo para responder con rapidez ante casos de alta sensibilidad pública.

9. OPINIÓN PÚBLICA · TRUMP

La presión sobre Trump reaviva el debate sobre las elecciones estadounidenses

Las dificultades políticas de Donald Trump volvieron a ocupar espacio en la actualidad internacional durante las últimas horas. Una encuesta difundida ayer apunta a una elevada impopularidad del presidente y a un escenario adverso para los republicanos ante las próximas elecciones legislativas.

El asunto conecta con el discurso pronunciado por Sánchez ante la ONU y amplía la conversación sobre el rumbo de la política estadounidense. En España, la atención se concentra en las consecuencias internacionales de las decisiones de Washington y en la posible evolución del mapa político norteamericano.

10. AGENDA NACIONAL · TIEMPO

El tiempo estable y las temperaturas altas completan la agenda informativa

La previsión meteorológica para hoy jueves anticipa estabilidad general, cielos despejados y ausencia de precipitaciones en la mayor parte de España. Las temperaturas subirán de forma notable en la mitad norte, el interior de Valencia y zonas de la vertiente cantábrica, mientras Galicia y algunos litorales mantendrán intervalos nubosos.

El calor también será relevante en el interior del suroeste y en Canarias. Solo se esperan brumas, nubes bajas o posibles lloviznas en puntos del extremo noroeste, Baleares, el litoral mediterráneo, Alborán y el Estrecho durante las primeras horas del día.