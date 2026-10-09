Carlos Cuesta destapa el negocio inmobiliario que hace el Gobierno Sánchez a través de la ‘social’ Casa 47

El periodista Carlos Cuesta ha puesto sobre la mesa, en el programa Hablamos de Madrid, lo que califica de doble discurso del Ejecutivo en materia de vivienda. Mientras Pedro Sánchez presenta Casa 47 —la entidad estatal nacida de la antigua Sepes y vinculada al artículo 47 de la Constitución— como la gran apuesta pública para alquiler asequible, el mismo Gobierno saca a la venta lotes de inmuebles públicos que, según Cuesta, deberían engrosar ese parque.En la intervención, Cuesta mostró un mapa con 170 inmuebles repartidos por toda España que el Ejecutivo ha puesto en el mercado en lugar de destinarlos a Casa 47. Entre los ejemplos concretos que citó figuran nueve en Madrid, dieciséis en Ciudad Real y dieciséis en Murcia. Los lotes ilustrados en pantalla incluían operaciones valoradas en 684.710 euros, 2.866.108,26 euros y 1.257.823,14 euros.

Claro y conciso.

El periodista Carlos Cuesta puso sobre la mesa en el programa ‘Hablamos de Madrid’ el doble discurso del Gobierno en vivienda.

Mientras Pedro Sánchez presenta Casa 47 como la gran apuesta pública para alquiler asequible, el Ejecutivo saca a la venta lotes de inmuebles públicos que, según Cuesta, deberían engrosar ese parque.

En su intervención, Cuesta mostró un mapa con 170 inmuebles repartidos por toda España que el Gobierno ha puesto en el mercado en lugar de destinarlos a Casa 47. Entre los ejemplos concretos que citó figuran nueve en Madrid, dieciséis en Ciudad Real y dieciséis en Murcia. Los lotes ilustrados en pantalla incluían operaciones valoradas en 684.710 euros, 2.866.108,26 euros y 1.257.823,14 euros.

Excelente exposición de @carloscuestaLD en @HablamosMadrid sobre el negociete del Gobierno Sánchez con los pisos que deberían de ir destinados a vivienda asequible. El Estado hace caja vendiéndoselos a los fondos buitre. pic.twitter.com/evGj8RqUG2 — Luis Rioja (@miescano351) October 9, 2026

El mecanismo de venta, según el desglose del programa, no pasa por un concurso orientado a vivienda protegida. Se canaliza a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria y se adjudica al mejor postor. También pueden pujar empresas. La pregunta que dejó en el aire el periodista fue directa: ¿por qué esos inmuebles públicos no van al parque de alquiler asequible que el Gobierno dice estar construyendo?

El contraste con el escaparate oficial es notable. Casa 47 se presentó en septiembre con unas 800 viviendas disponibles —cifras posteriores del propio portal situaban la oferta real en torno a 638— y contratos de hasta 75 años, con un tope del 30 % de la renta del hogar.

Un mes después, según el recuento de Libre Mercado, esa oferta no había crecido y seguía ausente de las grandes ciudades donde la presión del alquiler es mayor. La entidad ha recibido o tiene previsto recibir decenas de miles de activos procedentes de Sareb —unas 40.000 viviendas y suelos para decenas de miles más—, un traspaso que Hacienda cifra en un incremento del agujero del banco malo hasta los 20.585 millones de euros. De momento, lo que llega al ciudadano es una fracción mínima.

A esa contradicción se suma otra que ya ha circulado en otros informativos: Sareb, controlada por el Estado, ha adjudicado contratos de gestión de activos —incluidos trabajos vinculados a la preparación de inmuebles para Casa 47— a gestoras ligadas a fondos que el propio Ejecutivo ha señalado públicamente como ‘buitres’. Aliseda (Blackstone) y Servihabitat suman encargos que superan los 100 millones de euros.

El argumento de Cuesta no es que el Estado no pueda enajenar patrimonio. Es que, al mismo tiempo que interviene el mercado privado, prorroga contratos y anuncia un parque público «protegido para siempre», liquida activos públicos al mejor postor —empresas incluidas— en vez de sumarlos a la oferta que dice querer crear. Para el periodista, el resultado es un negociete: caja para el Estado hoy y menos vivienda asequible mañana, mientras el portal de Casa 47 sigue lejos de las cifras que el Gobierno esgrime en los discursos.