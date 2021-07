El ‘troleo’ de Juanma Castaño aprovechando el triunfo de Carreño en tenis

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, así fue el troleo (fantástico) de Juanma Castaño en Twitter este 29 de julio de 2021.

El motivo no fue otro que el fantástico triunfo cosechado por el tenista español, Pablo Carreño, consiguiendo el pase a las semifinales del torneo en los Juegos Olímpicos de Tokio frente al ruso Medvedev.

El presentador de Movistar y de la Cadena COPE, trol mayor desde sus inicios en periodismo, puso un poco de picante en la red social Twitter con este mensaje con doble intención, mandándole un coscorrón a su excompañero en Los Manolos y competencia directa en la noche radiofónica, Manu Carreño.

Desde la salida de Castaño de Cuatro en julio de 2018 (después de 13 años en la cadena), siempre se especuló con una supuesta bronca o mala relación con Manu Carreño. Pero el propio periodista de COPE lo quiso desmentir después:

Con Manu no he discutido jamás, nunca hemos tenido una bronca o un desencuentro. Lo que pasa es que él estaba en una emisora y yo en otra y había cosas que no podíamos compartir. Y había épocas de la temporada donde éramos claros competidores. Pero no tengo ninguna queja de cómo ha sido mi trato con Manu Carreño.