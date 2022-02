A la desesperada en el PSOE: un diputado insulta a Abascal y Casado

Últimos días para que los castellano leoneses dicten sentencia en las urnas el próximo 13-F y, atendiendo a las encuestas -menos al CIS de Tezanos-, Mañueco (PP) ganará las elecciones en torno a los 35 escaños y podrá formar gobierno con VOX (alrededor de los 12 diputados regionales).

En esas, aunque el PSOE no ostentaba tampoco el último gobierno de la Junta, al menos había ganado las elecciones de 2019 con casi el 35% de los votos de la autonomía. El PP y Ciudadanos acordaron entonces un ejecutivo que sumaba más, pero los de Tudanca (PSOE) se van a quedar en esta ocasión un poquito por debajo de los populares, y eso que en los últimos días desde Ferraz le van a insuflar todo lo posible a la campaña…

La conclusión es que andan especialmente alterados en el seno del Partido Socialista en estos días. Estas elecciones no les beneficiaban de partida, les vienen en un mal momento y les van a traer un mal resultado. Son demasiados frentes abiertos, un bestial desgaste, una reforma laboral sacada adelante con vergüenza y un horizonte negro. No es de extrañar que estén tan nerviosos como para recurrir a la última de las posibilidades: el insulto gratuito a sus rivales.

Esto es lo que se le ha ocurrido al diputado socialista José Zaragoza, que en vez de ejecutar su trabajo lo mejor posible prefiere lanzarse a hacerse el graciosillo en Twitter insultando a sus oponentes. En esta ocasión, atacó a Abascal y Casado. ¿Por qué? Porque le ha parecido bien.

La diferencia entre Casado y Abascal es que Abascal sabe que no sabe y Casado no sabe que no sabe.

— José Zaragoza (@J_Zaragoza_) February 9, 2022