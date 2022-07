Descomunal paliza de Juan Carlos Girauta a James Rhodes: «¡Bastardo!»

No es la primera vez, porque se la tienen jurada, ni será la última.

Da un poco igual cuándo prendió la chispa esta vez entre el político ahora retirado de la primera línea, Juan Carlos Girauta, y el pianista de cabecera de Pedro Sánchez, británico afincado en España y siempre necesitado de atención, James Rhodes.

El caso es que en este fin de semana central y acaloradísimo de julio de 2022, se las tuvieron tiesas de nuevo con Twitter como canal. Se regalaron en ambas direcciones piropos gruesísimos y fue el ex de Ciudadanos el claro vencedor en la pelea dialéctica. Girauta no tiene ni por dónde empezar con el pianista progre y bocazas.

Todo empezó por un insulto gratuito de Rhodes a VOX. Girauta salió a defender a los del partido de Abascal:

La cosa se fue poniendo interesante y subiendo de nivel:

Y es que como decíamos la historia viene de largo. Parece ser que el pianista de Pedro Sánchez tiene incontinencia verbal y como buen británico de nacimiento se suele comportar como un auténtico hooligan a pesar de ir de refinado y sensible músico:

¿Me llamas mamarracho y pajillero, me dices que me joda? Y crees que me has achantado y me voy a callar. ¿Es eso, siniestro ⁦@JRhodesPianist⁩? No sabes lo que has hecho, chaval. pic.twitter.com/QwB1G9ZGTa

— Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) July 16, 2022