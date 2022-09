Alfonso Ussía ‘quita el velo’ del feminismo de cartón de Irene Montero por su silencio sobre Irán

Cuando el discurso no se acompaña con acciones, se deja en claro que solo se trata de la política de ‘postureo’.

Alfonso Ussía sopapea a Irene Montero por su inacción sobre lo que pasa en Irán. En su columna Cosas que pasan, el periodista retrata a la furibunda feminista por su falta de interés y acción sobre las protestas anti velo en el país persa, planteando que la ‘pandilla chupipandi’ cogerá el Falcon y en lugar de ir a Nueva York, emprenderán rumbo a Teherán.

El colosal repaso a la Ministra de Igualdad, titulado “Irán a Irán”, deja en claro que la sororidad de las podemitas viene con letras pequeñas. Y es que el ‘velo’ de los nexos entre los comunistas con el régimen de Irán, les hace mirar hacia otro lado y no hacer suya estas protestas que sí son feministas de verdad.

Ussía pone de manifiesto con este ejercicio mental -el falso viaje de las guerreras de la igualdad a tierras persas- la doble moral con la que señalan a todos. A todos los que no comparten su ideología o le aportan a sus bolsillos de una u otra manera. Además, destaca la gran utilidad del ministerio que dirige Montero: hacer talleres y carteles chorras y con sobreprecio.

“Irán a Irán, pero no han concretado la fecha. Las cuatro tienen abrumadores problemas de agenda. Cuando «agenden» el viaje, cumplirán con su heroica decisión. Las cuatro están indignadas con las mujeres que se ponen mal los velos, y han aprobado un presupuesto para organizar talleres de colocación de velos. No se le pueden pedir peras al olmo. Ellas, aunque se sienten heridas por las muertes y la esclavitud de las mujeres iraníes, no se consideran con derechos suficientes para regañar de verdad a los ayatolás. Primero los talleres, y después, si hay fundamentos para ello, el regañito”.