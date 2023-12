Arturo Pérez-Reverte aplaude el mensaje navideño de Felipe VI y pone a rabiar a los antimonárquicos

Está entusiasmado a más no poder.

El escritor Arturo Pérez-Reverte salió a sus redes sociales a aplaudir el mensaje navideño del Rey Felipe VI y además añadió un aspecto a tener en cuenta, que el discurso del monarca tuvo que ser de los mejores que ha pronunciado hasta la fecha porque, según el académico, escuchar a los ofendidos por sus palabras es garantía de que dio en el clavo en las palabras dirigidas al pueblo español.

Hay una forma infalible de establecer si el discurso navideño de Felipe VI fue bueno o malo: comprobar a quiénes no ha gustado. En lo que a mí se refiere, cuanto más escucho a los que se manifiestan ofendidos por él, mejor discurso me parece. Lo mejoran a cada hora que pasa.

Las reacciones al mensaje del académico no se hicieron esperar, en especial por quienes sacaron a pasear su vena más republicana:

Yo no entiendo para que nos sirve el rey

Hacen una Ley que rompe España, no puede hacer nada

Se suprime Estado de Derecho, no puede hacer nada.

Se indulta a unos golpistas, no puede hacer nada.

Déjense de rollos.

Y no soy de izquierdas no de derechas.

Nos cuesta mucho dinero

— Rebeca (@RebecaEcheberri) December 26, 2023