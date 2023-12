Alfonso Serrano ‘trasquila’ a Carles Puigdemont por atacar al Rey Felipe VI

El discurso de Navidad del Rey Felipe VI ha causado escozor en la izquierda y es más que notorio.

Aunque desde el PSOE no se hayan dado por aludidos, lo cierto es que la defensa de la Constitución enarbolada en el mensaje de navidad de este año por el Jefe de Estado no solo ha sido acertado sino que ha dejado en claro una de las principales amenazas del Gobierno Frankenstein 2.0, encabezado por Pedro Sánchez sobre los hombros de los separatistas catalanes y vascos.

El eje central del mensaje del Rey ha sido que fuera de la Constitución no hay democracia. Esto no ha gustado a los que día a día pisotean la Carta Magna, por lo que han cargado contra Felipe VI.

"Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad".#MensajeNavidadRey pic.twitter.com/pF2jw9hj3i — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 24, 2023

Uno que ha tardado un poco en derramar bilis ha sido el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. Desde Waterloo, ha usado su perfil en la red social X, antigua Twitter, para cargar contra el Rey dos días después de la tradicional locución navideña de Su Majestad.

Por si fuera poco, lo ha hecho con una cara dura que es digna de premio. Se ha erigido en ‘defensor’ de la democracia al tiempo que desdeña la “cultura política” de una monarquía parlamentaria aceptada en la Constitución, luego de una votación:

«La actual Monarquía española fue restaurada por el franquismo, de manera que es comprensible que [Felipe VI] no acabe de aclararse bien cómo funciona la democracia. No es que tengan alergia (que también) a saber la opinión de la gente sino que su cultura política no lo puede entender».

L’actual monarquia espanyola va ser restaurada pel franquisme, de manera que és comprensible que no acabi d’aclarir-se ben bé com funciona la democràcia. No és que tinguin al·lèrgia (que també) a saber l’opinió de la gent sinó que la seva cultura política no ho pot capir. https://t.co/Nqndo1zlZl — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) December 26, 2023

Esto no ha pasado desapercibido para el popular Alfonso Serrano, siempre activo en las redes sociales. El senador ha respondido con contundencia al “golpista” Puigdemont, al tiempo que ha recordado que es “protegido” por el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Un golpista prófugo (y protegido por el gobierno) dándole lecciones de democracia al Rey de una monarquía parlamentaria. Y el Gobierno callado claro. No sea que quien lleva la correa le de un tirón».

Un golpista prófugo (y protegido por el gobierno) dandole lecciones de democracia al Rey de una monarquía parlamentaria. Y el Gobierno callado claro. No sea que quien lleva la correa le de un tirón. pic.twitter.com/yPJGiEa69X — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) December 26, 2023

El contundente mensaje del Rey a Sánchez

La intervención del Rey, este 24 de diciembre de 2023, llega justo en un momento en que socios de Sánchez como los separatistas de Junts -arropados por los proetarras de Bildu y con la complicidad de los chavistas de Sumar-, usan el Congreso para atacar a los jueces ante el silencio del PSOE, pretenden controlar la labor de los tribunales desde la Cámara Baja, y la ley de amnistía se encuentra ya en plena tramitación.

Tres circunstancias que han conformado el mayor ataque a la separación de poderes y a la independencia judicial desde el inicio de la democracia.

Ante una bandera de España y otra de la Unión Europea, desde el Palacio de la Zarzuela, el Rey ensalzó y puso en valor la Constitución de 1978, que este año ha cumplido 45 años y que en sus palabras «es, sin duda, el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles».