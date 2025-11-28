  • ESP
    España América
Periodismo Internet

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO APLAUDIÓ INCONDICIONALMENTE A SU ENTONCES SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

¡Qué mal envejecen los tuits de Sánchez!: «Ábalos emociona recordando por qué el PSOE es tan especial»

"La decencia debe de ser algo esencial, no accesorio"

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.
Archivado en: Congreso de los Diputados | Gobierno de España | Internet | José Luis Ábalos | Mariano Rajoy | Pedro Sánchez | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Portadas de la Prensa Internacional

La prensa internacional señala al 'corrupto' Sánchez tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo

Mayo de 2018.

José Luis Ábalos defendía la moción de censura presentada por el PSOE para que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno.

El hombre fuerte del sanchismo, uno de los integrantes del clan del Peugeot, soltó perlas de este calado contra Mariano Rajoy:

El PP se ha convertido en un eficaz sistema de corrupción institucional. Han creado un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas España no puede tolerar la corrupción. Los españoles no podían tolerar la corrupción ni la indencencia como si fuera algo normal. No se puede normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La decencia debe de ser algo esencial, no accesorio. Esta situación ha generado una crisis institucional en el Gobierno y una crisis de confianza de la ciudadanía española en sus gobernantes.

Nada más acabar la exposición de Ábalos, el entonces aspirante a entrar en La Moncloa subió este mensaje en redes sociales:

Pero tampoco hay que perder de vista la premonitoria respuesta del censurado, de Mariano Rajoy, que pareció adelantarse siete años a lo que posteriormente iba a suceder, que el entonces secretario de Organización del PSOE iba a acabar tras los barrotes en Soto del Real:

La corrupción la hay en todas las partes. No conoce ni barrios, ni banderas ni doctrinas. Qué le voy a contar yo a usted que no sepa. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, sino es mejor callarse.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PERFUMES Y FRAGANCIAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]