¡Qué mal envejecen los tuits de Sánchez!: «Ábalos emociona recordando por qué el PSOE es tan especial»

Mayo de 2018.

José Luis Ábalos defendía la moción de censura presentada por el PSOE para que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno.

El hombre fuerte del sanchismo, uno de los integrantes del clan del Peugeot, soltó perlas de este calado contra Mariano Rajoy:

El PP se ha convertido en un eficaz sistema de corrupción institucional. Han creado un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas España no puede tolerar la corrupción. Los españoles no podían tolerar la corrupción ni la indencencia como si fuera algo normal. No se puede normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La decencia debe de ser algo esencial, no accesorio. Esta situación ha generado una crisis institucional en el Gobierno y una crisis de confianza de la ciudadanía española en sus gobernantes.

Nada más acabar la exposición de Ábalos, el entonces aspirante a entrar en La Moncloa subió este mensaje en redes sociales:

.@abalosmeco emociona recordando por qué el @psoe es tan especial. Sólido y con valores. #Somoslaizquierda de Gobierno 👍🌹 pic.twitter.com/l7FO9CERGr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 14, 2017

Pero tampoco hay que perder de vista la premonitoria respuesta del censurado, de Mariano Rajoy, que pareció adelantarse siete años a lo que posteriormente iba a suceder, que el entonces secretario de Organización del PSOE iba a acabar tras los barrotes en Soto del Real:

La corrupción la hay en todas las partes. No conoce ni barrios, ni banderas ni doctrinas. Qué le voy a contar yo a usted que no sepa. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, sino es mejor callarse.