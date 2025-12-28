Este es el vídeo guarro que le cuesta el cargo a Manuel Cortés, concejal del PSOE en Martos

Otro más.

Y eso que hace un frío que espanta.

El del medio, en la foto que abre esta nota, con cara de Ábalos o de suegro de Pedro Sánchez, es Manuel Cortés, concejal de seguridad ciudadana del PSOE, socialista y feminista de Martos, Jaén.

Juzguen ustedes mismos.

La situación ya se ha vuelto demasiado habitual: un contenido grabado con un teléfono móvil, que inicialmente circula en grupos privados, termina estallando en la esfera pública y desencadena una crisis política.

Esta vez ha sucedido en Martos (Jaén), donde el protagonista es el exconcejal del PSOE Manuel Cortés.

Paco Salazar, José Tomé, Antonio Navarro, Toni González… no es ningún caso aislado.

Un vídeo de contenido machista, que se ha propagado a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, ha llevado a su cese inmediato por parte del alcalde y a la apertura de un expediente disciplinario por parte del partido.

Este nuevo episodio pone de manifiesto el choque entre política, tecnología y cultura digital.

Qué ha sucedido en Martos y quién es Manuel Cortés

El Ayuntamiento de Martos contaba con Manuel Cortés como concejal del PSOE, formando parte de un gobierno local socialista. La controversia estalla cuando se difunde un vídeo en el que el edil aparece participando en un contenido considerado machista y sexual, algo que muchos consideran inadecuado para alguien en su posición.

Una vez que el caso salió a la luz:

El alcalde de Martos, también del PSOE, decide retirarle sus competencias y cesarle de su cargo en el equipo de gobierno.

La dirección del partido abre un expediente disciplinario al concejal debido a la gravedad del contenido.

La formación política toma distancia respecto al comportamiento del edil, subrayando que no se alinea con sus principios ni con sus políticas de igualdad.

No se trata simplemente de un error privado que “salió mal”. El contexto es clave: hablamos de un partido que ha cimentado gran parte de su identidad en España en torno a la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista y la defensa de los derechos femeninos. Un vídeo con tono sexual y contenido machista protagonizado por un representante público bajo estas siglas entra en conflicto directo con ese discurso.

El dilema: vida privada versus responsabilidad pública

El caso de Cortés vuelve a plantear una cuestión incómoda: ¿dónde termina la vida privada de un político y dónde comienza su deber de ser ejemplar? La respuesta está en constante evolución junto con los avances tecnológicos.

Algunos aspectos relevantes del contexto actual son:

Todo queda registrado: teléfonos móviles, grupos de WhatsApp, redes sociales y almacenamiento en la nube convierten casi cualquier interacción en algo potencialmente reproducible y compartible.

La línea entre lo público y lo privado se difumina: lo que antes era una conversación informal puede transformarse rápidamente en un clip viral.

: lo que antes era una conversación informal puede transformarse rápidamente en un clip viral. La opinión pública no perdona el machismo explícito: comentarios o contenidos degradantes hacia las mujeres tienen cada vez menos margen para ser tolerados socialmente, especialmente si provienen de personas electas.

En este marco, los partidos políticos ya no solo evalúan si una conducta es legal, sino si es compatible con su imagen y su proyecto político. Por eso la reacción fue rápida: cese por parte del alcalde y expediente disciplinario desde la organización.

El PSOE, la igualdad y las consecuencias de la incoherencia

La dirección socialista tanto en Andalucía como en Martos ha actuado rápidamente, al menos dentro del estándar habitual: se desvinculan del concejal, anuncian el expediente y refuerzan su discurso contra el machismo. No es casualidad.

El PSOE ha promovido en España:

Leyes para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres.

Medidas específicas para combatir la violencia de género.

. Campañas institucionales contra el machismo cultural y social.

Cuando uno de sus representantes se ve envuelto en un vídeo machista, las repercusiones no son solo locales:

Proporciona munición a la oposición, que cuestiona la coherencia entre su discurso feminista y sus prácticas internas.

Minan la credibilidad del partido ante votantes sensibles a estas temáticas.

Genera frustración dentro de las bases militantes, quienes deben defender públicamente lo que algunos representantes no aplican en privado.

Por ello, más allá de ser un mero gesto, el expediente contra Cortés actúa como un mensaje interno: hay límites que no deben cruzarse, ni delante ni detrás de las cámaras.

Redes sociales, política local y escándalos exprés

Este incidente también ilustra cómo la política local, tradicionalmente más reservada, se ve arrastrada por los escándalos exprés propios del entorno digital.

Algunas dinámicas recurrentes son:

Una filtración o difusión inicial del vídeo entre círculos reducidos (grupos privados). Su posterior salto a lo público, frecuentemente mediado por medios digitales locales o regionales. Una reacción encadenada: comentarios en redes sociales, presión mediática seguida por comunicados oficiales. Un daño inmediato para la imagen tanto del partido como de las instituciones involucradas, incluso cuando el asunto se resuelva internamente después.

En Martos, este patrón se ha cumplido casi al pie de la letra. Como resultado: un concejal fuera del juego político mientras el Ayuntamiento intenta recuperar el control sobre cómo se narra esta historia ante vecinos, militantes y opositores.

Machismo, cultura digital y normalización del “vídeo guarro”

El término coloquial “vídeo guarro” no es trivial; refleja una cierta normalización de contenidos sexuales o machistas dentro de entornos digitales informales. Este tipo de clips suelen circular con frecuencia en:

Grupos privados como WhatsApp entre amigos o compañeros laborales.

Chats informales relacionados con ocio.

Redes sociales donde su difusión debería ser limitada.

El problema surge cuando:

El contenido entra en conflicto con los valores democráticos fundamentales (igualdad, respeto).

Es compartido o protagonizado por alguien con responsabilidades públicas.

Se convierte en material susceptible para desprestigiar instituciones enteras.

En una sociedad cada vez más crítica respecto a los roles de género y estereotipos tradicionales, hay menos tolerancia hacia estas “bromas”, especialmente cuando son realizadas por figuras públicas.

La gestión interna: actuar rápido no siempre es suficiente

Desde una perspectiva política, los pasos dados han seguido lo habitual:

Cese inmediato por parte del alcalde.

Anuncio formal del expediente disciplinario desde el seno del partido.

Mensaje claro distanciándose del comportamiento inaceptable reafirmando valores igualitarios.

Sin embargo, estos movimientos generan nuevas interrogantes:

¿Se realiza suficiente trabajo previo sobre formación en igualdad y ética digital para cargos locales?

¿Se espera actuar solo cuando ya hay escándalo público?

¿Los partidos aplican criterios homogéneos o existe favoritismo dependiendo del peso interno?

El caso ocurrido en Martos invita a mirar más allá del titular: si este tipo comportamientos son considerados incompatibles con el cargo público, prevenirlos exige algo más que sanciones una vez que el escándalo emerge públicamente.

Lo que está en juego para los partidos ante cada filtración

Más allá del destino personal de Manuel Cortés, este episodio deja varias lecciones incómodas para cualquier partido político con aspiraciones gubernamentales:

Un concejal local puede provocar una reacción social considerable rápidamente.

La coherencia entre discurso y acciones ya no es opcional; es una necesidad imperante.

La cultura digital no perdona errores ni ingenuidades; todo lo grabado puede tener consecuencias mucho más amplias de lo anticipado.

Cada nuevo incidente como este refuerza entre los ciudadanos una idea clara: no basta con hablar sobre igualdad durante los mítines; también hay que vivirla cuando se apagan los micrófonos y se activan las cámaras. Aquellos partidos que no comprendan esta realidad seguirán enfrentándose a revelaciones incómodas tras cada nueva filtración.