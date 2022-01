Magistral troleo a CCOO por su acoso a RTVE para “dejar sin efecto” la victoria de Chanel en el Benidorm Fest

El troleo a Comisiones Obreras (CCOO) no cesa de crecer en las redes sociales.

El sindicato, que presumía en 2017 de su interés por estar “cerca de los problemas reales de la gente”, ha demostrado que no tiene tiempo para protestar por el incremento en el precio de la luz o la tasa líder en desempleo juvenil. Ahora bien, no han perdido ni un segundo en manifestarse… contra el resultado del Benidorm Fest.

CCOO, al ver que la canción ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini perdió pese a tener el apoyo de la extrema izquierda e independentismo, empezó sus presiones a RTVE para «dejar sin efecto» la elección de la canción que representará a España en Eurovisión 2022. Es decir, la de Chanel.

En un intento desesperado por otorgar la victoria a la cantante promovida desde Podemos y ERC, el sindicato insta a las distintas direcciones de la Corporación implicadas en la preselección que aclaren «de manera urgente» cómo y quién seleccionó al jurado, y que hagan públicas las actas de las votaciones y las incidencias registradas.

«RTVE debe aclarar urgentemente las relaciones entre miembros del jurado y la cantante Chanel Terrero. Debe quedar claro si hay conflicto de intereses, debe quedar claro el sentido del voto de las personas que, en el jurado, tienen o han tenido relación con la cantante ganadora del festival», indican en la nota. Se refieren a los nexos profesionales entre Miryam Benedited y la intérprete de SloMo.

Ante el dislate por las prioridades de CCOO, los usuarios de las redes sociales no han dudado en publicar una avalancha de burlas contra un sindicato que solo se molesta por actuar a favor del Gobierno y sus intereses.

He recibido críticas por este tuit porque me recriminan que CCOO RTVE no tiene nada que ver con la huelga de Cádiz, lo que no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores de RTVE es el resultado de Eurovisión y CCOO es de los sindicatos más representativos en el metal https://t.co/Gbdmv0UheE

