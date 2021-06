El Extintor: ¿Qué opina M. A. R. ahora sobre el cierre de Telemadrid?

Rocío Monasterio solicitó desde la tribuna de la Asamblea de Madrid el cierre de la televisión pública madrileña que bajo la batuta de José Pablo López, ex directivo de La Sexta y 13, que tiene tertulianos tan respetuosos hacia los que no piensan como ellos como Antonio Maestre, Cristina Fallarás, Antón Losada o Marta Nebot. Una alineación que no tiene nada que envidiar de la de ‘Las Cosas Claras’ (D. E. P.).

Pero Monasterio en cierto modo sólo está defendiendo exactamente lo mismo que defendía Miguel Ángel Rodríguez hace una década en los programas en los que intervenía. ¿Ahora que M. A. R. es el Iván Redondo de Isabel Díaz Ayuso mantiene la misma opinión que tenía entonces? Es cierto que entonces M. A. R. estaba en nómina de Secuoya y ahora vuelve a estarlo de la del PP (del PP de Madrid), pero probablemente no pocos madrileños preferirían en 2021 una Telemadrid en manos de un Raúl Berdonés, un Blas Herrero o incluso un Jaume Roures, con tal de no seguir apoquinando más de 70 millones de euros cada año antes que una televisión que, siendo indudablemente útil, no parece lo más prioritario en tiempos de crisis.

El PP prometió en las autonómicas de 2011 que en cuanto tuviera la mayoría para hacerlo ‘privatizaría todas las televisiones públicas’. Pues bien, conviene recordar que tras las elecciones de 2011 el PP disponía mayoría absolutísima en Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia o Galicia, y además de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero nadie tocó un pelo a Telemadrid, Canal Castilla la Mancha, TVG o las otras. (El único cambio reseñable es que en Murcia se externalizó su gestión a Secuoya tras un concurso en que derrotó a Mediapro). ¿Qué pasó en el PP? ¿Demasiado goloso prescindir de su altavocito mediático aunque fuera a costa del bolsillo de todos?

Otra cosa son las bazofias de TV3 con sus mediocres bufones que se jactan de bramar en antena el ‘puta España’ (patéticos monigotes que asoman por ‘APM!’, ‘Está Passant’ y demás ventanucos indepes) y que no merecerían atención alguna si no fuera por que sus rebuznos fascistoides los están pagando precisamente aquellos catalanes a los que insultan. Como digo aquel diputado del PSC: ¿Hasta cuándo debemos sufragar esa costra?