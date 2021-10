Este es Tom, el agricultor que ha dejado K.O. a Jordi Évole, el ‘ecologista vegano’

No ha sido en la frente, sino en la boca dónde le han dado a Jordi Evole.

Son los riesgos que acarrea ir de listo, cuando no se tiene ni pajolera idea y con el agravante de intentar aparecer moderno y ecologista.

La millonaria estrella de LaSexta anunció en su cuenta de Twitter la dieta vegana que iba a comenzar a seguir gracias a Clara Lago, exnovia de Dani Rovira que había mandado un menú sin contenido animal al catalán.

En un alarde, Evoler decidió compartir con sus seguidores el menú vegano que había recibido ya preparado y cuyo primer plato eran unos macarrones de remolacha.

«Mi amiga @ClaraLago1 está haciendo campaña para que me haga vegano. Hoy me ha enviado este pack de ‘Be clever be vegan’. Y lo estoy flipando bastante. Macarrones de remolacha para empezar».