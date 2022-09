Tomás Guasch (Tabarnia) revela cómo le acosan y agreden los independentistas

El periodista Tomás Guasch conversa en La Segunda Dosis, el programa de Alfonso Rojo, de este miércoles, 21 de septiembre de 2022, sobre el acoso que ha sufrido por parte de los independentistas catalanes por Tabarnia y la preocupante situación en España en general.

Explica que Tabarnia es una país ficticio, como la República catalana que enarbolan los independentistas, que comprende algunas comarcas de Barcelona y Tarragona, zonas donde es mayor el apoyo al orden constitucional y donde el separatismo no domina.

El vicepresidente y ministro de deportes de Tabarnia, explica que es un proyecto que nació como una respuesta satírica a los separatistas catalanes. “Es una forma de castigar al independentismo catalán. Nació como un espejo de su ridiculez más absoluta. Vamos a pedir la separación de Barcelona y Tarragona como una burla de la coña que ellos representan”, incide.

El comentarista de El Partidazo de la COPE detalla que el proyecto de este país imaginario causa escozor en los separatistas, llegando incluso a acosarlo y hacer pintas en su casa.

Les “encabrona hasta el punto de que me han pintado la casa. Es una satisfacción, yo lo hubiera dejado, pero me dijeron que parece que provocaba dejando la pintada ahí puesta. Mientras que esto desequilibre y cabree a estos tíos, pues me parece un éxito”.