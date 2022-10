Iñaki Angulo, sin tapujos: raja de Mbappé, Pedrerol y ‘El Chiringuito’, de Rubiales y de ‘El Confidencial’

El periodista y youtuber se caracteriza por no dejar indiferente a nadie. Sin careta y sin ningún tipo de tapujo, el bueno de Iñaki Angulo es un tío que va por libre.

Esa libertad le ofrece la posibilidad desde ir contra Pedrerol y ‘El Chiringuito’ por supuestas amenazas a Vinícius, de recordar a los madridistas lo “niñato” que es Mbappé, de atizar a diestro y siniestro a ‘El Confidencial’, de calificar cómo “tipo peligroso” a Rubiales, hasta declarar que siente cierta simpatía hacia Luis Enrique.

¿Mbappé al Real Madrid?

Pregunta: Las últimas informaciones sacadas por differentes medios afirman que Mbappé se quiere ir del PSG después de haber firmado su contrato de renovación en mayo ¿Lo ves en el Real Madrid?

Respuesta: Si preguntas al Iñaki Angulo aficionado te dice que no quiere verlo aquí. No puede venir por cómo gestionó su no venida y las cosas que está haciendo. Se escuda de que le han fallado las promesas el PSG y ahora se siente traicionado porque pedía cosas que eran imposibles de hacer, cómo la marcha de Neymar. Me parece un niñato y un sin códigos. No está siendo lo suficientemente hombre para vivir con sus decisiones. Porque él ha tomado una decisión basada en el dinero, algo que jamás criticaré, pero vive con ello. No eches culpas de que si te presionó Macron, que ni han echado a Neymar y Messi… Es un tipo muy peligroso en un vestuario.

P: ¿Pero ese rencor no se olvidaría si en el primero partido mete un hattrick?

R: Es de las pocas veces que la víscera gana al pragmático Iñaki. Igualmente, mi ‘no a Mbappé’ los baso en que creo que es peligroso cómo opera este chico. Dicho lo cual, si viniera, deportivamente está fuera de dudas a que es de los mejores. Esto siempre funciona en que puedes ser muy gilipollas, pero si compensa que tengas que tragar porque eres un cretino pues tragas hasta que dejes de compensar.

P: Pero quizá ese sea el precio a pagar por tener a una estrella por los próximos diez años.

R: O cinco o seis. Hay que ponerlo en una balanza todo. Y hay líneas que cuando se cruzan, cómo ha hecho este chico, que ha humillado al Real Madrid, y que el Madrid está tan bien, ganando títulos y demás, que puede prescindir de todo este lío. Este es un cretino. Cristiano no ha montado nunca ni una parecida a estas.

P: Y también toda esta nueva información tiene que ver con que Haaland está ocupando todas las portadas.

R: Seguro que también hay un punto de eso. Es que está en una liga que el foco no es lo mismo que la Premier.

LA QUERELLA DE PEDREROL

P: ¿Qué actualizaciones hay de la querella de Pedrerol contra ti?

R: No sé si están preparando algo o dándole una vuelta con sus servicios jurídicos o directamente han asumido una derrota menor en comparación con los que le podría haber pasado. Se habrá dado cuenta Josep que en 10 minutos no se prepara una querella para leerla en el Twitch, pero yo no he tenido noticias desde entonces y duermo muy tranquilo por las noches.

P: Para poner en contexto y para quien no lo sepa, a Iñaki Angulo le llegó un burofax de ‘El Chiringuito’ diciendo que borrase el vídeo donde dio la exclusiva de las amenazas de alguien del programa al jugador.

R: Esa fue un poco la secuencia sí. Lo mío no lo considero una amenaza hacia mí. Fue quizá una presión o una defensa que están en su derecho y me mandaron ese burofax. Pero eso, que ha quedado un poco ahí y ya han pasado tres semanas. Pero que la gente sepa que una querella de estas se te puede poner hasta un tiempecito después.

P: ¿Te ha hablado gente del entorno de Vinícius o el mismo Vinícius?

R: No. Yo solo he hablado con él cuando le he entrevistado en ‘Bein Sports’. Siempre ha sido un chaval encantador conmigo pero en lo estrictamente profesional. No soy el Edu Aguirre, por seguir con el hilo ‘chiringuitero’, de Vini ni aspiro a serlo.

P: En caso de llegar a un juicio tú has afirmado varias veces que tienes los datos y la información que te avala que la exclusiva de Vinícius es veraz. De hecho, Gustavo Hofman de ESPN te respalda.

R: Sí, sí. Gustavo Hofman es de los que mejor maneja información del fútbol brasileño y especialmente de Vinícius. Al final, cuando das una noticia así tienes que tener todo atado y respaldado. Esto no es cómo dar un fichaje, algo que es complicado también y sin quitarle méritos por supuesto, pero que si fallas pues habrá quien piense que soy un vendehumos o un payaso. Pero esto, como estás haciendo unas acusaciones de una gravedad tan grande, tienes que ir tres pasos por delante.

P: Y también que estamos hablando de la magnitud tan grande que tiene ‘El Chiringuito’ y Pedrerol.

R: Sí. Es desvelar algo muy feo de un programa muy seguido, con unos periodistas y personajes. También, ninguno de ellos me ha contactado para absolutamente nada. Cero. Esto hubiera alcanzado un virado muy grande si fuese otro medio, pero siendo este medio todo se magnifica y más siendo un tema con un trasfondo racial.

P: Además, esto tiene que ver que tú has denunciado varias veces que tu noticia no ha tenido una continuidad en los medios ¿A qué crees que se debe esto?

R: Bueno, ESPN confirma mi información. Pero creo que al final es una cuestión, no de hacerme el vacío a mí, sino que hay que seguir el rastro del dinero y ver cómo grandes cabeceras o radios incluso tienen una conexión u otra con ‘El Chiringuito’. Hay gente muy importante en redacciones que tiene que ver con el programa y es algo que hay que proteger. Quim Doménech está en DAZN. De una manera directa o indirecta tocan a muchos satélites de Pedrerol que no van a dar recorrido a esto porque sería tirar piedras contra tu propio tejado. Ellos saben que lo que dije es verdad y quieren que pase la marea.

P: ¿Todo esto lo has notado en cuanto al crecimiento de números en tus redes?

R: En números amplié un montón en Twitter y en YouTube. Al final yo dependo mucho de que gane el Madrid, sinceramente, porque YouTube es muy volátil. También desde que doy la noticia hasta que Josep dice lo de la “querella criminal” deja de ser una información y es un careo. La gente dice ‘quién coño es Iñaki Angulo’ y por lo menos ahora les pued sonar. Al ser, si me permites utilizar esta terminología, ser el absoluto ganador me ha dado una muy buena publicidad. Él se puede pensar que he cogido 5 minutos de fama pero es que llevo ya años en esto. Pero bueno, al final la vida sigue y cuando pasó esto yo volví a mis vídeos de siempre.

ATIZA A RUBIALES, Y A ‘EL CONFIDENCIAL’

P: Cambiando de tema, ¿qué te parece las nuevas informaciones de Rubiales sacadas por ‘El Confidencial’?

R: Con esto de los audios tendríamos que haber aprendido de lo que sacó ‘El COnfidencial’ también de lo de Florentino. Luego si me lo permites, a ‘El Confidencial’ le voy a dar una buena hostia. Hay que diferenciar lo que es un anecdotario cómo lo de Florentino que dijo que Casillas es un tonto, o lo de la novia de tal, que puede ser desagradable y gracioso por otro lado. Pero hay que diferenciar si esas escuchas desvelan principios de delito. Lo primero que salió de Rubiales, lo de la Supercopa, enseñan algo susceptible de investigación, que lo está siendo por parte de la Fiscalía. Que este tipo diga que no le caen bien tres equipos de fútbol en su grupo de familia es anecdotario, normal y humano. Este medio me parece una basura. Para contarte una anécdota, un periodista de ahí me contactó para una entrevista con el tema de Vinícius. Pero yo la rechacé porque sólo querían carnaza contra Florentino. Este periodista se inventó cosas de mi pasado periodístico y luego lo borró. Era una pifia gorda de un excompañero mío y me la estaba atribuyendo a mí. Y dice el notas que cómo no había podido confirmar que era yo el de la pifia lo había puesto que era yo. Es un microcosmos de lo que es la mierda del periodismo. Yéndonos a lo de Rubiales, este me parece un tipo siniestro. De este han salido las suficientes cosas para haber caído, no entiendo cómo no ha podido hacer nada el CSD.

P: ¿Y qué opinas de su famosa rueda de prensa?

R: Es de los mayores ridículos que he visto en tiempo. Un bochorno de rueda de prensa.

¿HAY DESAPEGO EN EL MADRIDISMO CON LA ESPAÑA DE LUIS ENRIQUE?

P: Y de cara al Mundial, ¿cómo ves a España? Porque parece que hay cierto desapego en el madridismo con la España de Luis Enrique.

R: Sí hay desapego. Luis Enrique no ha ayudado, pero creo que viene de mucho atrás. Esto ya ocurría con Del Bosque y se ha ido acrecentando por dos cosas: el circuito informativo de la selección y que cuando pueden atacan al Madrid, y luego con cómo opera con la Federación, cómo con Lopetegui por ejemplo. Luis Enrique a mí me parece un zumbado pero un entrenador excelente. Hay que asumir que es una selección muy limitada de talento. De cara al Mundial, veo favorita a Brasil y Francia porque tienen las mejores plantillas, con jugadores muy top.