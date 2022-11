Carlos Dávila zarandea a los españoles para que espabilen ante las tropelías de Irene Montero y su jefe, Pedro Sánchez

Una chapucera de campeonato.

Sin embargo, Carlos Dávila, en su tribuna en OkDiario, va más allá.

Asegura que la ministra de Igualdad, Irene Montero, es mucho más que una simple analfabeta y que, en el fondo de todo, no es ella la responsable única de que haya entrado en vigor la perversa ley del ‘solo sí es sí’.

Para el periodista del diario de Eduardo Inda, el culpable máximo es Pedro Sánchez por dejar hacer y deshacer a su socio en el Gobierno, los de Unidas Podemos:

Y no se culpe de la última, la derivada maléfica de la ley del sólo sí es sí, sólo a la pobre secuaz Irene Montero. No. No es ni siquiera analfabeta, ella es directamente ágrafa, y perversa como toda buena comunista que se precie. La chapuza que está devolviendo a la calle a los violadores o a los agresores sexuales más repulsivos corresponde a todo el Gobierno social-leninista y muy concretamente a su presidente, Pedro Sánchez Castejón, ahora revestido de coco loco en Bali.