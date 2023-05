Alcalá amenaza al periodista que publicó su despido de COPE: «¡No sabes con quién te la estás jugando!»

Sus modos no son nada sutiles.

Si por algo se caracteriza Juan Antonio Alcalá es por soltar lo primero que se le pasa por la cabeza.

Y eso tendría cierta justificación en el marasmo y en las prisas de un directo.

Pero no se sostiene bajo ningún concepto cuando es un compañero de profesión, Íker Gurpegui (‘El Cierre Digital’), quien de manera educada se dirige a él para conocer los motivos por los que ha sido apartado / despedido de COPE:

Sin embargo, el aludido optó por guardar silencio. Pero entró en escena el jefe de Deportes de COPE, Juan Carlos González, más conocido como Xuancar, otro que tampoco escatima la posibilidad de coartar la libertad de expresión cuando ciertos temas resultan peliaguados para la empresa para la que trabaja:

Falso. Juan Antonio Alcalá decidió no renovar su contrato a finales de 2022. Y en Cope se respetó su decisión. No hay más.

Y no me extrañaría nada que ante tantos ‘inventos’ tome medidas legales en defensa de honor. https://t.co/Y4AOwzc533

— Juan Carlos Xuancar (@JCXuancar) May 14, 2023