José Luis Balbás: ¡Sánchez resucita al muerto del procès y saca a Puigdemont de las sombras!

Es el azote del sanchismo.

José Luis Balbás, una semana más, vuelve a sacar el látigo en ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital) y deja para los restos a Pedro Sánchez por compadrear peligrosamente con el líder de los separistas y volver a ponerle en la primera línea de la actualidad.

Aquí el lío de la independencia son los catalanes. En la última Diada no fue nadie, 115.000, cuando llegaron a haber millón y millón y medio entre 2012 y 2016. Además 115.000 totalmente divididos entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por el poder entre ellos que es lo que más les importa. Están ahora mismo en sus peores momentos y ni entre los dos representan el 3% de España y nos quieren gobernar. Es increíble.

Tiene claro que es la figura de Pedro Sánchez quien está ejerciendo de ‘resucitador’:

¿Quién está activando esa falta de fuerza política que tienen los de Esquerra Republicana y los de Juntos por Cataluña? Pedro Sánchez. El que está activando una cosa que estaba muerta del procès y va a hacer un procès 2.0 se llama Pedro Sánchez. No nos engañemos diciendo que esto es uno que está ahí recluido en Waterloo porque solo tiene siete votos de 350 y con siete votos no se puede cambiar la Constitución para que sea posible una amnistía, que es imposible porque no está permitida.