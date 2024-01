Eduardo Inda deja rabiando a Risto Mejide tras destapar el pastizal que el PSOE le dio a dedo a una de sus tertulianas

No le gusta al presentador de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) que nadie cuestione a sus tertulianos.

Al menos, claro está, a los de la acera progresista.

Por eso a Risto Mejide no le hizo ni pizca de gracia una información de los compañeros de ‘OkDiario‘, el digital dirigido por Eduardo Inda y que tenía como protagonista de la misma a una colaboradora del programa de la segunda cadena de Mediaset.

Se trataba de la tertuliana Verónica Fumanal a la que, según ese diario, la Comunidad Valenciana de Ximo Puig le habría dado a dedo cerca de 37.000 euros para la realización de un evento.

Según la documentación aportada por ese medio, cinco contratos de los 253.122 que firmó la Generalitat Valenciana de Ximo Puig y que ahora investiga el Ejecutivo de Carlos Mazón formaban parte del convenio que el Gobierno autonómico socialista estableció con la Asociación de Comunicación Política (Acop) presidida entonces por Verónica Fumanal, tertuliana de Risto Mejide en ‘Todo es mentira’. Dichos contratos estaban relacionados con la organización del VI Encuentro Internacional de Comunicación Política, que tuvo lugar el 14 y 15 de julio de 2022 en Valencia.

Uno de los contratos que están bajo la lupa de la Generalitat, con Produczone SL, se eleva a un montante de 5.324 euros por el servicio de realización de audiovisuales y registro de las ponencias íntegras.

Otro, con Holística Consultores SL, por 17.992,90 euros, fue para el servicio de protocolo, organización y personal.

El tercero, con Webpoint Sistemas SL, ascendía a 4.000,26 euros para instalación del escenario, enmoquetado, impresión de lona y traseras.

El cuarto, de 7.590 euros, con Cotonera Catering y Restauración SL incluyó tres caterings.

Y el quinto, con UTE Rescorval SL, de 1.897,50 euros hace mención a vino de honor VI Congreso Internacional de Comunicación Política. Palau de Comunicacions de Valencia, dentro del convenio de colaboración con ACOP.

Fumanal, desde ‘Todo es Mentira’, quiso desmentir los hechos, pero con poca fortuna:

Obviamente yo no he recibido ninguna cantidad, ni siquiera lo recibió la asociación de comunicación política que era la entidad que yo presidía y que organizó un congreso internacional en Valencia gracias al poyo de las instituciones públicas valencianas. Aquí hay un interés en general como si aquí hubiera habido un tráfico de influencias y como yo no soy nadie, pero tú sí, te han pegado a ti una patada en mi trasero, pero a mí no me duele, pero me fastidia por todo el mundo que estuvo trabajando dos años para que este congreso fuera posible en una asociación donde no cobra absolutamente nadie. Aquí hay un intento de perjudicarme a mí y perjudicarte a ti, pero con la verdad se va a todas partes y yo estoy muy tranquila’.