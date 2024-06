Mario Garcés explica el escandaloso caso de Begoña con las cátedras: «Es enchufismo y nepotismo»

No tiene la menor de las dudas.

Mario Garcés, jurista, académico, escritor y exsecretario de Estado, se mostró tajante a la hora de definir la forma en la que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, consiguió las cátedras:

Detalló las tres formas posibles para conseguir fondos:

Yo ya lo he dicho, he sido secretario de Estado de Servicios Sociales . Para captar fondos para ONGs solo hay dos vías. Tres. Una, las subvenciones públicas. Oye, a lo mejor la vía que tenía era ir a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, ayuntamientos para el PSOE pidiendo ayudas. Habría que ver cómo se concedieron esas ayudas. Esa es la especialidad. Dos. Conseguir que personas privadas importantes ceden dinero. Y tres, ir a la calle Preciados en Madrid o a la Diagonal en Barcelona con una carpeta y pedir que la gente se apunte a una ONG y que pague la cuota. Esa es toda la especialidad que pueda. Por lo tanto no tenía ninguna especialidad.

Consideró que se está ante un caso de nepotismo:

Finalmente, denunció este enchufismo descarado:

¿Qué dice el PSOE? ¡No! Es que tenía unas virtudes ocultas. Es una mujer con una gran capacidad. Y no tenéis vosotros virtudes ocultas que nadie os llama. Es evidente que si a esta señora le dan dos cátedras es por su condición de mujer del presidente del Gobierno. Y eso es un caso brutal. Un caso brutal de nepotismo que pasa en un partido y pasa en otros. Y pasa en otros. O sea, yo que me he esforzado toda mi vida por llegar donde he llegado, me irrita soberanamente que cuatro jetas por tener padre o mujer o marido estén donde están. Me irrita mucho. Y además que te miran por encima del hombro. No me miras por encima del hombro. No te voy a consentir. Porque eres un jeta. Unos y otros. Esta es la realidad. Por lo tanto es un caso de enchufismo.