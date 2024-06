La razón del esperpento de la peineta del PSOE murciano a López Miras: el PP roza la absoluta

Hoy sabemos la razón de la actitud del socialista Pepe Vélez en el Pleno del Parlamento murciano el día de ayer, en el que le hizo una peineta al presidente Fernando López Miras: el PP roza la mayoría absoluta al concentrar hasta un 46% de la intención de voto, de acuerdo al Barómetro verano CEMOP.

Por si fuera poco, López Miras se consolida como el líder político regional mejor valorado por parte de los encuestados y es el único que aprueba. Esto reafirma la buena gestión del líder popular que gobierna la Región desde 2017.

El estudio detalla que de realizarse unas elecciones el día de hoy, el Partido Popular arrollaría con 22 diputados, rozando la mayoría absoluta y mejorando lo conseguido en los comicios del año pasado en los que alcanzaron 21 escaños.

En sentido contrario, el PSOE se estanca empeorando el resultado y Pedro Sánchez sigue siendo el político peor valorado por los murcianos.

Pepe Vélez, líder del PSOE murciano, perpetró este 19 de junio de 2024 una escena nada edificante en el Parlamento regional.

En pleno debate sobre el Estado de la Región de Murcia, el político socialista quiso presumir de la gestión hidraúlica del Gobierno Sánchez.

El problema es que poco a poco Vélez se fue calentando durante su exposición desde la tribuna de oradores:

Y en ese momento le hizo la peineta a Fernando López Miras.

El presidente, estupefacto, preguntó:

El del PSOE, que sabía de sobra que había actuado cual Óscar Puente, dijo:

No, no ha sido. En eso está usted pendiente, en esas chorradas. No se ponga usted nervioso.