Por qué el fiscal del caso del novio de Ayuso frenó el pacto: «El fiscal general del Estado quiere saber…»

Cristalino como el agua.

El fiscal de delitos económicos Julián Salto explicó con todo lujo de detalles ante el juez cuál fue su participación en el caso de Alberto González Amador, desde la recepción del expediente hasta las comunicaciones con sus superiores jerárquicos la noche del 13 de marzo de 2024.

El digital ‘OkDiario‘ lleva la transcripción de la declaración de Salto al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y su testimonio es un fiel reflejo de la inquietud que le supuso recibir comunicaciones de sus superiores:

A mí, la llamada del 7 de marzo me deja preocupado, porque yo trabajo en un cuerpo jerarquizado en el cual cuando el superior te llama, pues no es para nada bueno.

La intención del fiscal de delitos económicos era la de intentar alcanzar un acuerdo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso imponiéndole una pena rebajada.

Sin embargo, la situación se complica. Salto recordó que:

De hecho, el 12 de marzo de 2024 lo publica ‘eldiario.es‘ y luego aparecen publicados extractos de los correos en la Cadena SER y en ‘El Plural‘, si bien antes habían pasado por el Palacio de La Moncloa, como bien demostró Juan Lobato, exlíder del PSOE en Madrid.

Aún así, de acuerdo con Carlos Neira, uno de los abogados de González Amador, se acercan posturas para alcanzar un pacto:

La noche del 13 de marzo de 2024 marcó otro punto de inflexión. Mientras Salto Torres se encontraba en el estadio Metropolitano viendo el partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, recibió múltiples llamadas de sus superiores. Primero de la fiscal autonómica, Almudena Lastra, a las 21:26, y posteriormente de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, quien le transmitió la urgencia de dar cuenta sobre el caso porque «el fiscal general del Estado quiere saber».

Y aunque inicialmente Salto niega las presiones:

A mí nadie me ha dicho que puedo llegar a un acuerdo o que no puedo llegar a un acuerdo. A mí nadie me ha dicho nada, ni me ha presionado absolutamente.