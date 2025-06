¿Como reaccionaría usted si Marlaska le pusiera 2.000€ de multa?

Acojonante.

Bertrand Ndongo cuenta el enésimo ataque que sufre por parte del Gobierno Sánchez -y sus terminales mediáticas-, el reportero ha sido multado sin ningún motivo. O bueno, sí por uno: por recoger la basura y los contenedores luego de una protesta en Ferraz.

“Mientras estaba retirando contenedores de basura en la vía pública en las manis de Ferraz, llegó un policía, me empujó, me retorció el brazo y me pidió la identificación”, detalla Ndongo.