Antonio Naranjo y Álvaro Nieto acorralan al director de ‘El Plural’ por empecinarse en defender el bulo de la bomba lapa contra Sánchez

Se encastilló en su mentira y no hubo manera de hacerle salir de la misma.

Chema Garrido, director de ‘El Plural‘, el medio que se hizo eco del bulo de la supuesta bomba lapa que un excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, habría fabulado con ponérsela a Pedro Sánchez, intervino en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid).

Como era de esperar, el responsable del digital no solo no rectificó, sino que adujo que tenía miles de mensajes más del guardia civil y que, por supuesto, el medio no tenía que pedir disculpas por haber ofrecido un chat que estaba torticeramente sesgado.

De hecho, la entrevista con Garrido ya prometía desde el minuto cero cuando Antonio Naranjo, presentador del programa, le dio paso:

Antonio, estoy emocionado. Mira, ‘El Plural’ ha cumplido el próximo mes de septiembre 20 años. Hemos destapado un montón de noticias. Las 7.291 personas que murieron por falta de protocolos y nunca nos habías invitado a Telemadrid. Y estoy súper contento de estar en Telemadrid, que es la casa de todos, se supone, y poder explicar lo que dice el capitán Bonilla, por ejemplo.

Naranjo ya tuvo que salir a hacerle la primera apostilla:

Hay un matiz importante, es que yo llevo dos meses presentando este programa, así que para que no te llamen, no digan que es un bulo lo de las fechas, te las corrijo yo, si no te importa. Yo llevo dos meses presentando este programa y te he llamado. Pero, Chema, cuéntame una cosa, vamos, no hagamos de esto un combate, que es lo último que yo quiero contigo. ¿No os parece? Yo he visto este fin de semana rectificar a laSexta, he visto rectificar a muchos periodistas y a muchos medios de comunicación. ¿Por qué ‘El Plural’ insiste en una cosa que ya está desmontada? ¿O qué razones tienes para sostener que ese capitán de la Guardia Civil de verdad quería asesinar al presidente del Gobierno?

Garrido adujo tener una cuantisa documentación:

Sí, porque tenemos 1.300 mensajes, 1.900 páginas de mensajes, y entre otras cosas, ese capitán que está hoy a sueldo, Isabel Díaz Ayuso, dice que Pedro Sánchez es un mentiroso, un felón, un putísimo inútil. Dice, en esas conversaciones en las que se habla, dice, a estos rojomorados le vamos a matar nosotros. En otro momento dice que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos, y habría que cambiar de bando. Tenemos todas las informaciones, tenemos todos los mensajes y lo vamos a publicar.

El presentador del programa de Telemadrid quiso aclararle un aspecto capital:

Haces muy bien en darle la importancia que consideres a las conversaciones privadas, que yo no sé si son para incitar a un confidente o son por lo que piensa, pero yo no te estaba preguntando por eso, te estaba preguntando por una cosa que supera todo eso que acabas de comentar, y es que en este país habéis hecho que varios ministros salgan en tromba a decir que un capitán de la UCO a sueldo de Ayuso quería nada menos que poner una bomba a la lapa al presidente del Gobierno. ¿No te parece que esa parte, por la higiene pública, podíais rectificarlas? ¿O insistes en que eso es lo que dijo el capitán Bonilla? Es lo que te pregunto.

Pero el director de ‘El Plural’ no estuvo por la labor de rectificar:

Yo insisto en que esos chats son muy violentos, hay mensajes muy violentos. Nosotros nunca publicamos esa información, no fuimos nosotros. Hablábamos de una información en la que se hablaba de alto y plomo, que lo decía el capitán Bonilla, se hablaba de estar en la lucha y se hacía esa referencia a la bomba lapa. Pero lo realmente importante es que, fíjate, Antonio, fíjate que sí es importante. Tengo a alguien que va a tocar el juez. Sí. Eso es lo que está publicado ahora mismo. Ahora mismo que lo dice este capitán Bonilla, que, reitero, es alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Antonio Naranjo insistió en saber si su entrevistado era consciente del bulo que había difundido:

¿Serás consciente de la que se ha generado? De no ser porque este señor, que tengo aquí a mi izquierda, que es colega tuyo y mío, y es el director de ‘The Objective‘, publica el sábado el chat real que vosotros publicasteis de una manera, toda España estaría escandalizada, incluyéndome a mí, de que un capitán de la UCO estuviese fantaseando con asesinar al presidente del gobierno.

Garrido, erre que erre, no dio su brazo a torcer:

Antonio, que no fuimos nosotros, pero que en cualquier caso, no fuimos nosotros. Nosotros hablábamos en un artículo de la violencia, de cómo se hablaba en esos chats. Pero que en cualquier caso, ¿por qué van contra E’l Plural’? ¿Por qué hoy han intentado tirar la página web del plural? Porque nosotros no vamos a cesar. Vamos a seguir publicando todos y cada uno de los mensajes de este capitán de la UCO, que muchos agentes de la Guardia Civil han denunciado a este capitán Bonilla. Son los propios agentes los que han mostrado valentía, han ido al juzgado y han dicho, este señor forma parte de la UCO patriótica. Por tanto, nosotros no vamos a cesar. Da igual, por más que digáis que hemos puesto un bulo. Reitero, tenemos dos mil páginas, seis mil mensajes. Y vamos a decir, por ejemplo, que este hombre dice a estos, en estas conversaciones, se dice, a estos rojomorados los vamos a matar nosotros. Este hombre está cobrando de la Comunidad de Madrid 84.000 euros y tiene derecho a dietas y a gastos.

El presentador volvió a darle la oportunidad de rectificar:

Que sí, Chema. Pero es que hay una premisa, que es la que yo te pedía, que si querías aclarar, incluso rectificarla, rectificarla, si no, no pasa absolutamente nada, que te insisto, ha provocado que hasta que este señor ha publicado un desmentido con pruebas fehacientes, este país se levantara el sábado pensando que agentes de la Guardia Civil, al calor de esa UCO patriótica que denunciáis algunos y algunos políticos más, nada menos que quería asesinar al presidente del gobierno con una bomba lapa y ponerle un sicario venezolano. Te vuelvo a preguntar, pero por si quieres. ¿De eso no te parece necesario rectificarlo? De verdad que me puede parecer igual de mal de ti, o sea, igual de mal que a ti. Pero no pases pantalla sin resolver la primera. Yo te vuelvo a preguntar, si quieres, si quieres, qué hubiera pasado en este país y qué seguiríamos pensando de no ser porque ‘The Objective’ publica el chat real que vosotros no quisisteis publicar, dando una sensación distinta a la real. Es decir, hay un guardia civil que lo que teme, no sé en qué grado, es que le pongan a él una bomba lapa y que le manden un sicario, y lo que algunos medios de comunicación han contado, no sé si con intención o por error, es que el guardia civil en cuestión estaba pensando en ponerle una bomba lapa y mandarle un sicario al presidente del gobierno. Y tú me insistes o me saltas con otra cosa. Pues ya está, ¿qué le vamos a hacer?

Pero el director de ‘El Plural’ siguió empecinado en sostener el bulo:

Te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué pasaría si se hubiera descubierto que en este país hay un guardia civil de la UCO que llama mentirosa, felona, putísima, inútil y mamona a Isabel Díaz Ayuso? ¿Tú sabes lo que hubiera pasado? No hubiera aguantado ni un segundo. Esta cadena hubiera estado abriendo y hubiera estado siguiendo su dimisión al segundo uno.

Naranjo, dando ya por imposible el asunto, le dio la palabra a Álvaro Nieto (‘The Objective’):

La única pregunta, si me permites, Chema, me gustaría saber quién tomó la decisión de omitir los tres mensajes clave para alterar el contenido de la conversación? ¿Fuisteis vosotros o os pasaron ya directamente el chat troceado?

Y Garrido que no se bajó del burro:

Álvaro, ¿a mí, a ti qué te parece que llame un agente de la Guardia Civil que está hoy cobrando Isabel Díaz Ayuso como mentiroso, felón y putísima, inútil a Pedro Sánchez? ¿Qué te parece, Álvaro?

Nieto le recordó algo obvio y, de paso, recordó que los famosos chats de los guardias civiles los sacó él hace ya 5 años: