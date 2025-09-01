Encuestas / PP y VOX arrasan con una mayoría absoluta que se dispara por encima de los 200 escaños

Septiembre de 2025 arranca con fuerza para PP y VOX.

Las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal arrancan este primer día del noveno mes del año con una excelentes noticias demoscópicas para sus intereses.

Con el run run de un posible adelanto electoral, por mucho que Pedro Sánchez pretenda atricherarse en La Moncloa hasta 2027, doble entrega de sondeos electorales de la mano de ‘El Mundo‘ y ‘El Español‘.

Ambos medios coinciden en darla al partido de Génova 13 un triunfo incontestable, en torno a los 149-150 escaños.

La cifra, evidentemente, se queda a dos docenas largas de la mayoría absoluta, pero incluso con ese resultado el PP podría acceder al Ejecutivo porque el bloque Frankenstein ideado por el socialista Sánchez no sumaría para discutirle la poltrona a Feijóo.

Porque el escenario ideal para los populares es intentar gobernar en solitario, sin tener que contar con VOX, que perfectamente podría hacer jefe del Ejecutivo al expresidente de la Xunta de Galicia con solo abstenerse en una sesión de investidura.

No obstante, el subidón que experimentaría la formación de Abascal, con un botín de entre 48 y 53 representantes en la Cámara Baja, no parece que vaya a ser desaprovechado por esta y tener la ocasión de asumir responsabilidades a nivel nacional.

Por su parte, el PSOE se la pega y, aunque en estos sondeos mantiene los tres dígitos, de los 121 escaños pasaría a tener unos escuálidos 102-109 actas parlamentarias en la Carrera de San Jerónimo.

Con ese resultado para Sánchez, resulta imposible reeditar el multipartito para arrebatar al PP la posibilidad de seguir al frente del Gobierno de España.

Y es que su socio en La Moncloa, Sumar, se la pega con una caída colosal.

El partido de Yolanda Díaz pasa de 31 a no más de 13 parlamentarios.

Podemos, con Irene Montero como posible cabeza de cartel, estaría entre los 2 y los 4 escaños.

ERC, con Gabriel Rufián, se movería entre los 7 y los 8 diputados.

Juntos por Cataluña, el partido auspiciado por Carles Puigdemont, y con Miriam Nogueras como títere, sacaría una horquilla de 5 a 7 actas en la Cámara Baja.

Las formaciones vascas, EH Bildu y PNV, estarían en un rango de 5-7 asientos en el Congreso de los Diputados.

El resto de huecos en el hemiciclo se los repartirían entre el Bloque Nacionalista Gallego, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.

Se Acabó La Fiesta, la formación que sorprendió en las elecciones europeas de 2024 con Alvise Pérez como fundador, se quedaría fuera de la Carrera de San Jerónimo.