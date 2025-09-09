Encuesta / PP y VOX refuerzan su aplastante mayoría absoluta y dejan al PSOE a 100 escaños de distancia

Es solo una encuesta.

Pero lo importante, más allá de que se trata de una foto fija, es que es un sondeo más en el que el PSOE de Pedro Sánchez observa con auténtico pánico que su estancia en La Moncloa no se verá prorrogada.

Por eso no es de extrañar que el líder socialcomunista se agarre como guacamayo a la percha y no quiera oír hablar de elecciones hasta 2027.

Aunque al final quien tiene el poder del botón del pánico no es Sánchez, sino el prófugo Carles Puigdemont desde Waterloo.

Yendo a la última muestra demoscópica, la que avanzan este 9 de septiembre de 2025 esRadio y ‘Libertad Digital’, la situación parece más que clara para que se produzca un Gobierno de PP y VOX.

La formación de Alberto Núñez Feijóo, según el estudio de Demoscopia y Servicios, rozaría los 150 escaños, 149 para ser exactos, y el partido de Santiago Abascal llegaría hasta los 56 parlamentarios.

En definitiva, la suma se dispara por encima de los 200 asientos en el Congreso de los Diputados, 205 en concreto.

Hundimiento en Ferraz

Evidentemente, el éxito rotundo de las formaciones de centro-derecha significa, cómo no puede ser de otra manera, el fracaso más absoluto de la izquierda.

El PSOE se deja más de una decena de diputados desde 2023 y pasa de 121 escaños a 105.

Dicho en plata, 100 parlamentarios de diferencia entre el partido de Sánchez y la suma que atesorarían Feijóo y Abascal.

El socio de los socialistas en el Ejecutivo, Sumar, también se pega un fuerte costalazo.

Según esta encuesta, la fuerza de Yolanda Díaz pasaría de 31 a solo 7 representantes.

Podemos, con Irene Montero a la cabeza, podría contar sus actas parlamentarias con los dedos de una sola mano y aún le sobraría uno. Cuatro es la cifra que le da este sondeo y que viene a coincidir con otras encuestas.

Los cuatro partidos vascos y catalanes, ERC, Juntos por Cataluña, EH Bildu y PNV, se moverían en las aguas de los 5-7 diputados.

Por su parte, Se Acabó La Fiesta, de Alvise Pérez, no llega al 2% de intención de voto y, por tanto, se quedaría fuera del Congreso de los Diputados.